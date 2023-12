Cookpad Aktie: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Atlanticus Holdings Corp":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Cookpad-Aktie gab es laut Meinungsmarkt weder besonders positive noch negative Ausschläge, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cookpad-Aktie beträgt 78, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 52,73, was bedeutet, dass Cookpad weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cookpad-Aktie bei 164,94 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 112 JPY liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 117,5 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtnote von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie von Cookpad zeigt die Untersuchung, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Cookpad weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Cookpad bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".