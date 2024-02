Conzzeta-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der aktuelle Sentiment und Buzz: ist ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet entscheidend. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Bystronic wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Bystronic blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies entspricht einem "Neutral"-Rating. Insofern erhält die Aktie von Bystronic bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Im Branchenvergleich Aktienkurs: liegt Bystronic mit einer Rendite von 41,88 Prozent mehr als 41 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie"). Die "Maschinen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,33 Prozent. Auch hier liegt Bystronic mit 42,2 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Bystronic-Aktie ein Durchschnitt von 540,74 CHF für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 463,5 CHF (-14,28 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (462,33 CHF) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,25 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Bystronic-Aktie, und zwar ein "Neutral"-Rating. Bystronic erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Dividende: Bystronic schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Maschinen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,59 % und somit 0,17 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,76 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Neutral".