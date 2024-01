Conzzeta Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Bystronic":

Die Analysten haben die Aktienkurse des Unternehmens Bystronic anhand von harten und weichen Faktoren bewertet. Die Stimmung in den sozialen Medien war überwiegend negativ, und in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentalen Daten weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,65 auf, was 30 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 32,42. Dies signalisiert eine Unterbewertung, und die fundamentale Analyse ergibt daher eine Einstufung von "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Bystronic um 37 Prozent höher. Die Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 41,88 Prozent erzielt, während die Branche im Durchschnitt nur 4,26 Prozent erreicht hat. Dies führt zu einem sehr guten Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Bystronic-Aktie in diesen Kategorien ein "Neutral"-Rating.