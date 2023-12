Conzzeta Aktie: Grund zur Sorge?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Bystronic beträgt das aktuelle KGV 22, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Maschinenbranche, die durchschnittlich ein KGV von 31 haben, als unterbewertet betrachtet wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Bystronic verläuft aktuell bei 580,36 CHF. Dies führt dazu, dass die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 497 CHF aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -14,36 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit bei 477,35 CHF, was einer Differenz von +4,12 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Um zu beurteilen, ob die Bystronic-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden, was den sogenannten Relative Strength Index (RSI) ergibt. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 36,47 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Bystronic-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 49,73, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Bystronic eine Performance von 41,88 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Maschinenbranche im Durchschnitt nur um 4,72 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +37,16 Prozent im Branchenvergleich für Bystronic. Im Vergleich dazu hatte der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von 5,01 Prozent im letzten Jahr, und Bystronic lag 36,86 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating.