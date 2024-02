Conzzeta Aktie: Eine Gewinnchance?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Bystronic beträgt das aktuelle KGV 20, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Maschinen" von 34 eine Unterbewertung darstellt. Daher erhält die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende liegt Bystronic mit einer Ausschüttung von 2,59 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt der Maschinen (2,8 %). Die Differenz von 0,2 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Der Aktienkurs von Bystronic hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 41,88 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche eine Outperformance von +42,6 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite sogar um 41,3 Prozent höher. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch den Relative Strength-Index (RSI), der für Bystronic aktuell bei 39,26 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25-Wert von 53 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".