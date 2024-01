Conzzeta Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Bystronic":

Mit einer Dividendenrendite von 2,59 Prozent liegt Bystronic 0,43 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt in der Maschinenindustrie. Dies führt zu einer neutralen Bewertung von der Redaktion.

In der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bystronic einen Wert von 21,47, der deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 32,55. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Der Vergleich des Aktienkurses von Bystronic mit anderen Unternehmen in der Maschinenbranche zeigt eine Outperformance von +38,24 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich zum Industrie-Sektor liegt die Rendite sogar um 37,56 Prozent höher. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt gemischte Ergebnisse. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen eine ähnliche Höhe wie der letzte Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Bystronic daher auf Basis der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.