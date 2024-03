Conygar Investment, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Conygar Investment-Aktie wurde in den letzten 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) als überkauft eingestuft, was auf ein schlechtes Signal hinweist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 53. Die Anleger-Stimmung wurde in den sozialen Medien als neutral bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung führt. Das Stimmungsbild und der Buzz um Conygar Investment haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 95,67 GBP für den Schlusskurs aufgewiesen. Der letzte Schlusskurs lag bei 86,5 GBP, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 88,76 GBP, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Conygar Investment eine neutrale Bewertung aus technischer Analyse.

