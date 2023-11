Conygar Investment Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Conygar Investment-Aktie in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufwies, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 107,46 GBP. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 87 GBP, was einem Unterschied von -19,04 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) zeigt, dass die Conygar Investment-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft war und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung nach RSI.

Die Analyse der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die überwiegend privaten Nutzer in den letzten zwei Wochen eher neutral gegenüber der Conygar Investment-Aktie eingestellt waren. Die Messung der Anleger-Stimmung führt daher zu einer Gesamteinstufung von "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Conygar Investment-Aktie sowohl hinsichtlich des Sentiments, der technischen Analyse als auch der Anleger-Stimmung.