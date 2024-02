Convum Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu bewerten. Er ist ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. In den letzten 7 Tagen hatte die Convum-Aktie einen RSI-Wert von 79, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Vergleicht man dies mit dem 25-Tage-RSI-Wert von 57,26, so ist die Convum-Aktie hier weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Convum.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Convum eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhalten die Anleger daher eine "Neutral"-Rating für Convum.

Eine Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Convum in den letzten Wochen kaum verändert hat. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Convum-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer ähnlichen Bewertung. Insgesamt wird die Convum-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.