Convum Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die technische Analyse der Convum-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 1918,81 JPY verläuft. Der Aktienkurs ging bei 1846 JPY aus dem Handel, was einem Abstand von -3,79 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 1757,78 JPY erreicht, was einer Differenz von +5,02 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume die Einstufung "Gut".

Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), wurde ebenfalls ausgewertet. Der RSI liegt bei 14,77, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht mit 28,65 für eine positive Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für den RSI.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet hat ebenfalls interessante Ausprägungen ergeben. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis dieser Analyse.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt, dass über Convum in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Convum-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength-Index, der Diskussionsintensität und des Anleger-Sentiments.