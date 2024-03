Convum Aktie: Wann tut sich was?

Das Internet hat einen starken Einfluss auf die Stimmung und die öffentliche Meinung zu Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Convum wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Convum liegt bei 44,19 Punkten, was auf einen neutralen Zustand hindeutet. Der RSI25 schwankt weniger stark und liegt bei 46,27, was ebenfalls auf Neutralität hinweist. Somit erhält Convum insgesamt ein "Neutral"-Rating für den RSI.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs von Convum bei 2000 JPY liegt, was einer Abweichung von +6,73 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auf kurze Sicht ergibt sich jedoch ein anderes Rating, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Convum in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Convum derzeit insgesamt neutral bewertet wird, sowohl in Bezug auf die Stimmung und Diskussionen im Internet, als auch in der technischen Analyse und Anleger-Stimmung.