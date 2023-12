Convum Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Convum. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 68,42 Punkte, was bedeutet, dass Convum derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI ist Convum ebenfalls weder überkauft noch überverkauft (Wert: 47,7). Folglich erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "neutral" Bewertung. Insgesamt wird Convum daher für diesen Punkt unserer Analyse als "neutral" eingestuft.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien zum Aktienmarkt. Über Convum wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "neutral" Einschätzung.

Convum kann auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität im Netz aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "neutralen" Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls auf eine "neutral" Bewertung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher für Convum in diesem Punkt die Einstufung: "neutral".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Convum-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 1940,63 JPY. Der letzte Schlusskurs (1762 JPY) weicht davon um -9,2 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1754,64 JPY), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,42 Prozent), was zu einer "neutralen" Bewertung der Convum-Aktie führt. Insgesamt erhält die Convum-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "neutral" Rating.