Converge kündigt Mix AI™ an, eine prädiktive KI, die Bauunternehmen bei der Dekarbonisierung des Betonbaus unterstützt

London (ots/PRNewswire) -Mix AI™ hilft Bauunternehmen dabei, Betonüberdimensionierungen zu verhindern und den CO2-Ausstoß durch verkörperten Kohlenstoff zu reduzieren.Converge (http://converge.io/), ein führendes Bautechnologieunternehmen, stellt Mix AI™ vor. Mittels prädiktiver KI unterstützt das neue Tool Bauunternehmen bei der Reduzierung von Betonüberdimensionierungen und verkörperten Kohlenstoffemissionen und fördert dadurch kohlenstoffarme Baumethoden.Mix AI™ ergänzt ConcreteDNA®, die auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Betonüberwachungs- und Datenmanagementplattform von Converge. Unter Berücksichtigung historischer und zukünftiger Umweltbedingungen werden Betondaten analysiert, um KI-Prognosen für Betonfestigkeit, Temperatur und CO2-Fußabdruck zu erstellen.„Es bietet sich eine noch nie dagewesene Gelegenheit, KI im Baumaterialiensektor zu nutzen, um die Dekarbonisierung in einer der schwierigsten Branchen rasch voranzutreiben. Die Auswirkungen von KI auf Klima und Kohlenstoff waren ein wichtiges Diskussionsthema auf dem UN-SDG-Gipfel zu Beginn dieses Jahres und sind eine potenzielle Lösung für viele der Herausforderungen, die diese Woche auf der COP28 besprochen werden. Durch Mix AI™ nutzt Converge modernste KI-Techniken, um eine praxistaugliche, hochskalierbare digitale Lösung für die Dekarbonisierung des Betonsektors bereitzustellen," so Raphael Scheps, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender von Converge.Zement, der entscheidend für die Festigkeit von Beton ist, macht etwa 8 % der weltweiten Kohlendioxidemissionen aus. Mix AI™ ermöglicht es Bauunternehmen, Betonmischungen mit weniger Zement auszuwählen, um Leistungsspezifikationen zu erfüllen und gleichzeitig die verkörperten CO2-Emissionen zu reduzieren.Die Zusammenarbeit von Converge mit Stanley Black & Decker in Nordamerika verstärkt den Effekt von Mix AI™. Brad Roberts, Präsident für Bautechnologie bei Stanley Black & Decker, äußerte sich wie folgt: „Mix AI™ wird es unseren Kunden ermöglichen, kohlenstoffeffiziente Mischungen auszuwählen und ausgezeichnete Betonprogramme termingerecht umzusetzen. Es ist ein Gewinn für unsere Kunden, für uns und für die Umwelt."Im Jahr 2022 beschaffte Converge in einer Serie-A-Finanzierungsrunde unter der Leitung von Climate Investment 15 Millionen Pfund, um seine Bemühungen zur Reduzierung der Kohlenstoffbelastung voranzutreiben. Mike Bishop, Investitionsleiter bei Climate Investment und Vorstandsmitglied bei Converge, sagte: „Mix AI™ ist ein transformatives Produkt für Beton. Es schafft ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Anforderungen eines Bauprojekts und den Bemühungen um Nachhaltigkeit und bietet eine innovative Lösung zur Bewältigung von verkörpertem Kohlenstoff. Gleichzeitig werden Kosten reduziert und Projektzeiten beschleunigt."Die strategischen Partnerschaften von Converge erstrecken sich über Europa, Asien und Nordamerika und versprechen, die Dekarbonisierung des Bauwesens durch KI auf Touren zu bringen.Weitere Informationen zu Mix AI™ und frühzeitigen Zugang finden Sie auf www.converge.io/mix-aiInformationen zu Converge Converge ist ein britisches Technologie-Start-up, das mehr als 20 Millionen Pfund beschafft hat, um das Bauwesen mithilfe von KI und Sensoren zu optimieren und zu dekarbonisieren. Folgen Sie Converge auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/11258575).Pressemappe (https://drive.google.com/drive/folders/1t2ULLUHOT7nY0Y9Bo0dCu08r2w4xyqdp?usp=drive_link)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2290733/Converge_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/converge-kundigt-mix-ai-an-eine-pradiktive-ki-die-bauunternehmen-bei-der-dekarbonisierung-des-betonbaus-unterstutzt-302016768.htmlPressekontakt:Guillaume Borkhataria,Marketingleiter,Converge,+44 (0) 7973 317 137,guillaume.borkhataria@converge.ioOriginal-Content von: Converge, übermittelt durch news aktuell