Converge Technology Solutions meldet Rekord in Q4 und GJ2022

Toronto und Gatineau, Québec, 17. März 2023 (ots/PRNewswire) -Converge Technology Solutions Corp. („Converge" oder „das Unternehmen") (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) freut sich, seine Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 und den Dreimonatszeitraum zum 31. Dezember 2022 bekannt zu geben. Alle Angaben sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar.Finanzielle Höhepunkte des GJ 2022:- Der Bruttoumsatz1 für das GJ22 belief sich auf 3,09 Mrd. $ gegenüber 1,97 Mrd. $ im GJ21, was einem Anstieg von 1,12 Mrd. $ oder 57 % entspricht.- Der Bruttogewinn für GJ 2022 belief sich auf 550,8 Mio. $ im Vergleich zu 345,7 Mio. $ in GJ21, ein Anstieg um 205,1 Mio. $ oder 59 %.- Das organische Wachstum des Bruttoumsatzes1 für GJ22 betrug 8,6 % und das organische Wachstum des Bruttogewinns1 betrug 10,5 %.- Das bereinigte EBITDA1 lag bei 142,9 Mio. $ gegenüber 94,0 Mio. $ im GJ21; ein Anstieg um 52 %.- Der Nettoumsatz für das Geschäftsjahr 2002 belief sich gemäß der vorläufigen Mitteilung des Unternehmens auf 2,52 Mrd. $, was einem Anstieg von 64,7 % gegenüber den ausgewiesenen Ergebnissen des Geschäftsjahres 21 entspricht. Infolge einer Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze nach IFRS 15 wurde der ausgewiesene Nettoumsatz um 356,8 Millionen $ beeinträchtigt. Eine vollständige Beschreibung der Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze und der Auswirkungen auf die ausgewiesenen Ergebnisse für GJ22 und GJ21 finden Sie weiter unten unter „Software Netdown". Diese auf IFRS basierende Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze spiegelt keine Änderungen der geschäftlichen oder betrieblichen Leistung wider und hatte keine Auswirkungen auf den ausgewiesenen Bruttogewinn, den Nettogewinn und das bereinigte EBITDA.- Der Kassenbestand belief sich Ende 2022 auf 159,9 Millionen $ und die Kreditaufnahme im Rahmen des globalen revolvierenden Kredits des Unternehmens (der „globale Kredit") auf 420,4 Millionen $.- Der Auftragsbestand2 stieg am Ende von Q4-2022 auf 479,4 Millionen $ an. Dies entspricht einem Zuwachs von über 46,6 Mio. $ im Vergleich zum Auftragsbestand von 432,8 Mio. $ in Q3-2022 und ist ein Hinweis auf die Auswirkungen der anhaltenden Herausforderungen in der Lieferkette.- Der bereinigte EPS1 lag bei 0,50 $ pro Aktie für das GJ22, verglichen mit 0,35 $ pro Aktie im GJ21.- Auf einer Run-Rate-Basis beträgt das bereinigte Pro-Forma-EBITDA1 167,6 Millionen $.„Im Jahr 2022 wuchs Converge schneller als jeder vergleichbare Anbieter im öffentlichen Sektor weltweit und steigerte den Bruttogewinn um 59 % im Vergleich zum Vorjahr, was einem organischen Wachstum des Bruttogewinns von 10,5 % entspricht", sagte Shaun Maine, CEO von Converge. „Wir erwarten außerdem, dass wir diese Ergebnisse im Jahr 2023 kontinuierlich verbessern und den Markt beim Wachstum übertreffen werden, indem wir unser Angebot auf profitable Lösungsbereiche wie Datenanalyse, KI, Cloud und Cybersicherheit ausweiten und gleichzeitig verschiedene Managed Services einführen und unser Angebot in Europa weiter ausbauen."1 Dies ist eine Non-IFRS Kennzahl (einschließlich Non-IFRS-Verhältnissen) und keine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Im Abschnitt Non-IFRS-Finanzkennzahlen dieser Pressemitteilung finden Sie Definitionen, Verwendungszwecke und Abgleiche historischer Non-IFRS-Finanzkennzahlen mit den vergleichbarsten Finanzkennzahlen nach IFRS.2 Der Auftragsbestand wird als Auftragseingang von Kunden berechnet, der am Ende des Geschäftsjahres noch nicht geliefert wurde.Finanzielle Höhepunkte in Q4-2022:- Der Bruttoumsatz1 für Q4-22 belief sich auf 956,8 Mio. $ gegenüber 645,2 Mio. $ in Q4-21, was einem Anstieg von 314,6 Mio. $ oder 49 % entspricht.- Der Bruttogewinn belief sich auf 168,9 Mio. $ im Vergleich zu 115,9 Mio. $ in Q4-21, was einem Anstieg um 53,0 Mio. $ oder 46 % entspricht.- Das bereinigte EBITDA1 belief sich auf 43,1 Mio. $, was einem Anstieg von 24 % gegenüber 34,7 Mio. $ in Q4-21 entspricht.- Der Nettoumsatz für das Q4-22 belief sich gemäß der vorläufigen Mitteilung des Unternehmens auf 771,6 Mio. $, was einem Anstieg von 53 % gegenüber den ausgewiesenen Ergebnissen von !4-21 entspricht. Infolge einer Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze nach IFRS 15 wurde der ausgewiesene Nettoumsatz um 130,6 Millionen $ nach unten korrigiert. Eine vollständige Beschreibung der Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze und der Auswirkungen auf die ausgewiesenen Ergebnisse für Q4-22 und Q4-21 finden Sie weiter unten unter „Software Net-Down". Diese auf IFRS basierende Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze spiegelt keine Änderungen der geschäftlichen oder betrieblichen Leistung wider und hatte keine Auswirkungen auf den ausgewiesenen Bruttogewinn, den Nettogewinn und das bereinigte EBITDA.- Der Cashflow aus dem operativen Geschäft belief sich auf 30,4 Mio. $, verglichen mit 17,9 Mio. $ in Q4-21, was einem Anstieg von 69 % entspricht.- Der Auftragseingang belief sich in Q4-223 auf über 1 Milliarde $ und bilden die Grundlage für ein starkes Jahr 2023, in dem 89 % unserer Kunden bereits mehr als eine Dienstleistung und/oder Lösung gekauft haben.- Das bereinigte EPS1 lag bei 0,16 $ pro Aktie für Q4-22 gegenüber 0,12 $ pro Aktie in Q4-21.„Wir setzen unsere Strategie erfolgreich um und bewältigen gleichzeitig die Herausforderungen in Bezug auf Auftragsbestand und Lagerbestände, was die Widerstandsfähigkeit unseres Angebots trotz der derzeitigen makroökonomischen Bedingungen unter Beweis stellt", so Maine weiter. „Wir freuen uns, berichten zu können, dass über 90 % des Auftragsbestands aus Q4 im ersten Quartal 2023 ausgeliefert wurden, was zu einem starken Q1 2023 beitragen wird. Wir gehen davon aus, dass die Finanzergebnisse in Q1 näher an denen von Q4 liegen werden. In der Vergangenheit lagen die Ergebnisse von Q1 saisonbedingt in der Regel etwa 20 bis 25 % unter denen von Q4. Während der Gesamtmarkt im Jahr 2023 voraussichtlich stagnieren wird, gehen wir davon aus, dass wir organisch Marktanteile gewinnen und unsere Margen beim Bruttogewinn und beim bereinigten EBITDA1 verbessern werden."Business-Highlights in Q4-2022 & GJ22- Abschluss von 10 Akquisitionen im Jahr 2022 mit einem Pro-Forma-Bruttoumsatz von 1,2 Milliarden $, einschließlich der 35. Akquisition von Converge und des Eintritts in den britischen Markt mit der Stone Technologies Group, wodurch die globale Expansion des Unternehmens vorangetrieben wird.- Wir konnten in Q4-2022 105 neue Kunden gewinnen, was uns auf 433 neue Kunden im Geschäftsjahr bringt.- In Q4-22 ernannte das Unternehmen Sean Colicchio zum Global Chief Information Security Officer, der für die physischen und digitalen Sicherheitsstrategien von Converge sowie für die Identifizierung und Abwendung von Cybersicherheitsrisiken verantwortlich ist.- Der Verwaltungsrat bildete einen Sonderausschuss unabhängiger Direktoren, um in Absprache mit seinen etablierten Finanz- und Rechtsberatern eine Überprüfung und Bewertung strategischer Alternativen vorzunehmen, die dem Unternehmen zur Erschließung von Shareholder Value zur Verfügung stehen könnten.3 Aufträge stellen den vertraglich vereinbarten Bruttoumsatz dar, der auf dem im Berichtszeitraum tatsächlich realisierten Umsatz basiert, zuzüglich der Veränderung des Auftragsbestands gegenüber dem VorquartalSpätere Entwicklungen- Bekanntgabe der neuen Funktion von Greg Berard als Global President und CEO, weiterhin Shaun Maine als Group CEO unterstellt. Gregs Verantwortungsbereich wird sich auf die ganze Welt ausdehnen, um die Strategie von Converge auf den gleichen betrieblichen Umfang und Einfluss auszurichten, wie in Nordamerika.- Am 9. Februar 2023 gab das Unternehmen die Aufstockung seines Globalen Kredits von 500 Mio. $ auf 600 Mio. $ im Rahmen der Akkordeonfunktion bekannt, ohne dass die bestehenden Kreditbedingungen geändert wurden.- Das Unternehmen verwendete einen Teil der Mittel aus diesem Kredit, um die verbleibenden 25 % der Anteile an Rednet zu erwerben. Das Unternehmen schloss diese Transaktion in Q1 ab.- Nach einer Freistellung aus Gesundheitlichen Gründen legte Richard Lecoutre sein Amt bei Converge aus medizinischen Gründen nieder. Matt Smith wird in die Rolle des Interims-CFO zurückkehren, die er zuvor von Juni 2021 bis September 2022 innehatte.„Richard hat während seiner Zeit bei uns unsere finanzielle Organisation durch hervorragende Prozesse weiterentwickelt und einen nachhaltigen, positiven Einfluss auf Converge gehabt", so Maine. „Ich möchte Richard persönlich für alles danken, was er für Converge getan hat, und ihm alles Gute für seine Genesung wünschen. Matt hat sich als starke Führungskraft im Finanzbereich erwiesen, und ich bin zuversichtlich, dass er in der Lage sein wird, unseren Finanzbereich erneut zu leiten."Software-NetdownIm 4. Quartal hat das Unternehmen eine Änderung der Bilanzierungsrichtlinien vorgenommen, um auf die neuen IFRS-Richtlinien zu reagieren, die neue Interpretationen der Rolle eines Unternehmens beim Weiterverkauf bestimmter OEM-Softwarelizenzen einführen, sodass Unternehmen, die bisher Umsätze aus Software auf Bruttobasis ausgewiesen haben, diese nun Netto ausweisen müssen („Software-Netdown"). Die Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze wird auf die geprüften Jahresergebnisse 2022 und 2021 zu Vergleichszwecken angewendet. Darüber hinaus wurden die vierteljährlichen Auswirkungen des Software-Netdowns auf die für 2022 und 2021 ausgewiesenen Ergebnisse des Unternehmens als Anhang beigefügt und können auch in den MD&A des Unternehmens für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 22 nachgelesen werden.Die folgende Tabelle zeigt die Auswirkung der Software-Netdown-Änderung auf die ausgewiesenen Nettoumsätze des Unternehmens in Q4-22 und GJ22 sowie im Vorjahr:Q4-22 Q4-21Saldo vor Auswirkung der Ausgewiesener Neu eingeordnetÄnderung der Änderung NettoumsatzRechnungslegungsgrundsätzeProdukt $ 638.261 (130.631) $ 507.630 $ 353.884Managed services 33.344 - 33.344 22.372Dienstleistungen 99.953 - 99.953 69.695Dritter undprofessionelleDienstleistungenNettoumsatz $ 771.558 (130.631) $ 640.927 $ 445.951GesamtGJ22 GJ21Saldo vor Auswirkung der Ausgewiesener Neu eingeordnetÄnderung der Änderung NettoumsatzRechnungslegungsgrundsätzeProdukt $ 2.057.477 (356.810) $ 1.700.667 $ 1.038.197Managed services 119.630 - 119.630 75.886Dienstleistungen 344.350 - 344.296 215.654Dritter undprofessionelleDienstleistungenNettoumsatz $ 2.521.457 (356.810) $ 2.164.647 $ 1.329.737GesamtInformationen zum Call:Datum: Donnerstag, 16. Über ConvergeConverge Technology Solutions Corp. ist ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen konzentriert. Der weltweite Ansatz von Converge bietet fortschrittliche Lösungen zu Analytik, Anwendungsmodernisierung, Cloud, Cybersicherheit, digitaler Infrastruktur und digitalen Arbeitsplätzen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei diesen Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen über alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei diesen Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen über alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter convergetp.com.Zusammenfassung der Konzernbilanz(in tausend kanadischen Dollar)31. Dezember 2022 31. Dezember 2021AktivaUmlaufvermögenBarmittel $ 159.890 $ 248.193Zahlungsmittel mit 5.230 -VerfügungsbeschränkungForderungen aus 781.683 416.499Lieferungen undLeistungen undsonstige ForderungenBestand 158.430 104.25423.046 11.762Rechnungsabgrenzungspostenund sonstigeVermögenswerte1.128.279 780.708LangfristigeVermögenswerteSachanlagen und 88.352 30.642nutzungsberechtigteVermögenswerte, nettoImmaterielle 463.751 233.586Vermögenswerte, nettoGoodwill 563.848 323.284Sonstige langfristige 4.646 617Vermögenswerte$ 2.248.876 $ 1.368.837VerbindlichkeitenKurzfristigeVerbindlichkeitenVerbindlichkeiten aus $ 824.924 $ 519.434Lieferungen undLeistungen undsonstigeVerbindlichkeiten421.728 816KreditverbindlichkeitenSonstige finanzielle 123.932 29.407Verbindlichkeiten60.210 27.581Rechnungsabgrenzungspostenund sonstigeVerbindlichkeitenZu zahlende 7.112 13.977Ertragssteuern1.437.906 591.215LangfristigeVerbindlichkeitenSonstige finanzielle 77.183 85.296Verbindlichkeiten- 412KreditverbindlichkeitenLatente 102.977 43.086Steuerverbindlichkeiten$ 1.618.066 $ 720.009EigenkapitalStammaktien 595.019 633.489Neubewertungsrücklage 7.919 2.325Umtauschrechte 1.705 2.396Sonstige 13.708 329GesamtergebnisvorträgeDefizit (18.441) (25.050)Gesamtes den 599.910 101.747Aktionären vonConverge zurechenbaresEigenkapital30.900Minderheitsbeteiligungen630.810 648.828$ 2.248.876 $ 1.368.837Zusammenfassung der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung und des Gesamtergebnisses(in tausend kanadischen Dollar)Dreimonatszeitraum Zwölfmonatszeitraumzum 31. zum 31.Dezember Dezember2022 2021 2022 2021ErlöseProdukt $ 507.630 $ 353.884 $ 1.700.667 $ 1.038.196Service 133.297 92.067 463.980 291.541Erlöse gesamt 640.927 445.951 2.164.647 1.329.737Umsatzkosten 472.011 330.058 1.613.879 984.033Bruttogewinn 168.916 115.893 550.768 345.704Vertriebs-, 126.377 81.440 413.644 254.805Verwaltungs-undGemeinkostenEinkommen vor 42.539 34.453 137.124 90.899folgendenPostenAbschreibung 20.363 11.925 75.114 36.473undAmortisation9.062 2.125 19.860 7.801Finanzierungsaufwand,netto18.654 2.595 38.146 19.701Sonderaufwendungen1.422 1.132 5.594 2.325AktienbasierteVergütungsaufwendungenAndere Kosten 2.057 6.108 (20.375) 625(Einkommen)Gewinn vor (9.019) 10.568 18.785 23.974Ertragssteuern(4.363) 3.488 (4.059) 7.608Ertragsteueraufwand(Rückstellung)Nettogewinn $ (4.656) $ 7.080 $ 22.844 $ 16.366Nettogewinn(-verlust)zurechenbarzu:Aktionäre von (3.528) 6.660 27.283 15.946Converge(1.128) 420 (4.439) 420Minderheitsbeteiligungen$ (4.656) $ 7.080 $ 22.844 $ 16.366SonstigesGesamtergebnis(14.238) 465 (13.379) 488Umrechnungsdifferenzenaus derUmrechnungausländischerGeschäftsbetriebe$ 9.582 $ 6.615 $ 36.223 $ 15.878GesamtergebnisGesamtergebniszurechenbarzu:Aktionäre von 10.710 6.195 40.662 15.458Converge(1.128) 420 (4.439) 420Minderheitsbeteiligungen$ 9.582 $ 6.615 $ 36.223 $ 15.878Bereinigtes $ 43.064 $ 34.685 $ 142.868 $ 94.035EBITDA1Bereinigtes 25,5 % 30,0 % 25,9 % 27,0 %EBITDA in %desBruttogewinns1Zusammenfassung der konsolidierten Kapitalflussrechnungen(in tausend kanadischen Dollar)Für den Für denDreimonatszeitraum Zwölfmonatszeitraumzum 30. zum 30.Dezember Dezember2022 2021 2022 2021CashflowausbetrieblicherTätigkeitNettogewinn $ (4.656) $ 7.080 $ 22.844 $ 16.366(-verlust)AnpassungenzurAbstimmungdesJahresüberschusses(-verlustes)mit dennettoBarmittelnausbetrieblicherTätigkeit21.994 12.952 80.065 39.587AbschreibungundAmortisationNicht 951 5.670 (19.581) 645realisierteWährungsverluste(-gewinne)1.422 1.132 5.594 2.325AktienbasierteVergütungsaufwendungen9.062 2.125 19.860 7.801Finanzierungsaufwand,nettoVeränderung 14.033 (1.138) 14.033 5.100desbeizulegendenZeitwertsderbedingtenGegenleistung(4.363) 3.488 (4.059) 7.608Ertragsteueraufwand(Rückstellung)38.443 31.309 118.756 79.432(8.048) (13.376) (77.170) 7.633Veränderungender nichtzahlungswirksamenPosten desBetriebskapitalsCashflow 30.395 17.933 41.586 87.065ausbetrieblicherTätigkeitCashflowausInvestitionstätigkeitErwerb von (5.131) (2.648) (23.942) (6.310)ImmobilienundAusrüstungErlöse aus 475 (364) 299 187derVeräußerungvonImmobilienundAusrüstungRückzahlung - - (10.135) (5.502)derbedingtenGegenleistungRückzahlung (4.521) - (11.501) (5.627)deraufgeschobenenGegenleistung(64.466) (16.256) (418.147) (260.550)Unternehmenszusammenschlüsse,abzüglichdererworbenenBarmittel(73.643) (19.268) (463.426) (277.802)MittelabflussausInvestitionstätigkeitCashflowausFinanzierungstätigkeit(39) 11.467 (4.411) -Übertragungenaus (zu)ZahlungsmittelnmitVerfügungsbeschränkungGezahlte (6.022) (103) (10.309) (5.742)ZinsenGezahlte 4 - (1.084) -DividendeZahlung von (3.796) (3.043) (12.290) (10.044)LeasingverbindlichkeitenErlöse aus - - - 493.883derEmissionvonStammaktienundOptionsscheinenErlöse aus - 33.200 - 33.200Eigenkapitalzuführungendurch eineMinderheitsbeteiligungRückkauf (9.461) - (40.000) -vonStammaktienRückzahlung (40) (296) (236) (4.086)vonWechselverbindlichkeitenRückzahlung 46.734 (379) 404.640 (135.827)vonKreditverbindlichkeitenBarmittel 27.380 40.846 336.310 371.384ausFinanzierungstätigkeit(15.868) 39.511 (85.530) 180.647NettoveränderungderBarmittelwährend desZeitraumsAuswirkung 3.529 1.680 (2.773) 2.779vonWechselkursenauf dieBarmittelBarmittel 172.229 207.002 248.193 64.767zu BeginndesZeitraumsBarmittel $ 159.890 $ 248.193 $ 159.890 $ 248.193zum EndedesZeitraumsAnhang: Auswirkung des Software-Netdowns auf Q4 FY22 und historische Ergebnisse nach QuartalenDie folgende Tabelle veranschaulicht die Auswirkungen der Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze durch den Software-Netdown auf die letzten acht Quartale des Unternehmens:Für den Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021Dreimonatszeitraum771.558 603.206 596.656 550.037 504.983 367.349 345.307 310.202Nettoumsatz,zuvorausgewiesen(88.721) (81.460) (55.998) (59.032) (65.548) (31.264) (42.260)Auswirkungen (130.631)desSoftware-Netdowns640.927 514.485 515.196 494.039 445.951 301.801 314.043 267.942Nettoumsatz,bereinigt168.916 139.654 133.152 109.045 115.893 83.771 78.244 67.797Bruttogewinn(unverändert)22 % 23 % 22 % 20 % 23 % 23 % 23 % 22 %Bruttomarge,zuvorberichtet4 % 4 % 3 % 2 % 3 % 5 % 2 % 3 %AuswirkungendesSoftware-Netdowns26 % 27 % 26 % 22 % 26 % 28 % 25 % 25 %Bruttomarge,bereinigtNon-IFRS-FinanzkennzahlenDiese Pressemitteilung bezieht sich auf bestimmte Leistungsindikatoren, darunter das bereinigte EBITDA, das keine standardisierte, von den IFRS vorgeschriebene Bedeutung hat und möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar ist. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen für die meisten Aktionäre, Gläubiger und anderen Stakeholder bei der Analyse der Unternehmensergebnisse von Nutzen sind. Diese Non-IFRS-Kennzahlen sollten nicht als Alternative zur konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung oder anderen Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden.Bereinigtes EBITDADas bereinigte EBITDA stellt den Nettogewinn oder -verlust dar, bereinigt um Abschreibungen, Zinsaufwendungen und Finanzierungskosten, Wechselkursgewinne und -verluste, Einkommenssteueraufwendungen und Sonderaufwendungen. Bei den Sonderaufwendungen handelt es sich hauptsächlich um restrukturierungsbedingte Aufwendungen für die Kündigung von Mitarbeitern, die Beendigung von Mietverhältnissen und die Umstrukturierung übernommener Unternehmen sowie um bestimmte Rechtskosten oder Rückstellungen im Zusammenhang mit übernommenen Unternehmen. Gelegentlich sind hierin auch Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts von bedingten Gegenleistungen und andere einmalige Kosten im Zusammenhang mit Umstrukturierungen, Finanzierungen und Übernahmen enthalten.Das Unternehmen nutzt das bereinigte EBITDA, um Anlegern ein zusätzliches Maß für die betriebliche Leistung zur Verfügung zu stellen und so Trends im Kerngeschäft aufzuzeigen, die bei einer ausschließlichen Verwendung von IFRS-Finanzkennzahlen möglicherweise nicht ersichtlich wären. Das Unternehmen glaubt, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung von Emittenten häufig Non-IFRS-Kennzahlen verwenden. Die Geschäftsführung nutzt Non-IFRS-Kennzahlen auch, um die operative Leistung zwischen Zeiträumen zu vergleichen, jährliche Betriebsbudgets zu erstellen und die Fähigkeit zu beurteilen, Anforderungen an Investitionsausgaben und Betriebskapital zu erfüllen.Das bereinigte EBITDA ist keine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Die Definition des bereinigten EBITDA des Unternehmens unterscheidet sich wahrscheinlich von dem anderer Unternehmen, sodass möglicherweise nur eine eingeschränkte Vergleichbarkeit besteht. Das bereinigte EBITDA sollte nicht als Ersatz für oder isoliert von Kennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit IFRS erstellt wurden. Investoren wird empfohlen, die Jahresabschlüsse und Offenlegungen des Unternehmens in ihrer Gesamtheit zu prüfen, und sie werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht übermäßig auf die Non-IFRS-Kennzahlen verlassen und diese in Verbindung mit den am besten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen betrachten sollten.Das Unternehmen hat den folgenden Abgleich des bereinigten EBITDA zur vergleichbarsten Finanzkennzahl nach IFRS aufgestellt:Für den Für denDreimonatszeitraum Zwölfmonatszeitraumzum 31. Dezember zum 31. Dezember2022 2021 2022 2021Nettogewinn $ (9.019) $ 10.568 $ 18.785 $ 23.974(-verlust) vorSteuern9.062 2.125 19.860 7.801FinanzierungsaufwandAktienbasierte 1.422 1.132 5.594 2.325VergütungsaufwendungenAbschreibung und 20.363 11.925 75.114 36.473AmortisationIn den Umsatzkosten 1.631 671 4.950 3.114enthalteneAbschreibungen951 5.669 (19.581) 647Fremdwährungsverluste(-gewinne)Sonderaufwendungen 18.654 2.595 38.146 19.701Bereinigtes EBITDA $ 43.064 $ 34.685 $ 142.868 $ 94.035Bereinigter Free Cashflow und bereinigte Free Cash Flow ConversionDas Unternehmen berechnet den bereinigten Free Cashflow als bereinigtes EBITDA abzüglich: (i) Investitionsausgaben („Capex") und (ii) Leasingzahlungen im Zusammenhang mit der IFRS 16-Leasingverbindlichkeit („IFRS 16-Leasingverbindlichkeit"). Mittelabflüsse für Investitionen und Leasingverbindlichkeiten nach IFRS 16 sind in den Abschnitten Cashflow aus Investitionstätigkeit bzw. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit der konsolidierten Kapitalflussrechnung des Unternehmens enthalten. Der bereinigte Free Cashflow ist eine nützliche Kennzahl, mit der das Unternehmen in erster Linie feststellen kann, wie viel Barmittel vor Steuern für weitere Investitionen in das Geschäft und für die Wachstumsstrategie des Unternehmens durch Akquisitionen zur Verfügung stehen.Die Geschäftsführung ist außerdem der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA ein guter Indikator für die Generierung von Barmitteln ist. Daher ist die bereinigte Free Cashflow Conversion eine nützliche Kennzahl, die zeigt, mit welcher Rate das Unternehmen das bereinigte EBITDA in Barmittel umwandeln kann.Die folgende Tabelle enthält eine Berechnung des bereinigten Cashflows und der bereinigten Cashflow Conversion für Q4-2022 und GJ22:Für den Für denDreimonatszeitraum Zwölfmonatszeitraumzum 31. Dezember zum 31. Dezember2022 2021 2022 2021Bereinigtes EBITDA $ 43.064 $ 34.685 $ 142.868 $ 94.035Capex (2.597) (2.648) (11.219) (6.310)Zahlung von (3.796) (3.043) (12.290) (10.044)LeasingverbindlichkeitenBereinigter Free $ 36.671 $ 28.994 $ 119.359 $ 77.681CashflowBereinigte Free 85 % 84 % 84 % 83 %Cashflow ConversionBereinigtes EBITDA in % des BruttogewinnsDas Unternehmen ist der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA in Prozent des Bruttogewinns ein nützliches Maß für die betriebliche Effizienz und Profitabilität des Unternehmens ist. Dies wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Bruttogewinn geteilt wird.Bereinigter Nettogewinn (-verlust) und bereinigter Gewinn je Aktie (Earnings per Share, „EPS")Der bereinigte Nettogewinn (-verlust) stellt den Nettogewinn (-verlust) dar, der um Sonderaufwendungen, Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte und aktienbasierte Vergütungen bereinigt ist. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der bereinigte Nettogewinn (-verlust) eine nützlichere Kennzahl ist als der Nettogewinn (-verlust), da er die Auswirkungen von einmaligen, nicht zahlungswirksamen und/oder einmaligen Posten ausschließt, die nicht die zugrundeliegende Geschäftsleistung von Converge widerspiegeln. Der Bereinigte Gewinn je Aktie wird berechnet, indem der bereinigte Nettogewinn (-verlust) durch die Summe der gewichteten durchschnittlichen im Umlauf befindlichen Aktien auf unverwässerter und verwässerter Basis geteilt wird.Das Unternehmen hat den folgenden Abgleich zur vergleichbarsten Finanzkennzahl nach IFRS aufgestellt:Für den Für denDreimonatszeitraum Zwölfmonatszeitraumzum 31. Dezember zum 31. Dezember2022 2021 2022 2021Nettogewinn $ (4.656) $ 7.080 $ 22.844 $ 16.366(-verlust)Sonderaufwendungen 18.654 2.595 38.146 19.701Abschreibung von 16.502 9.021 59.549 26.438erworbenenimmateriellenVermögenswerten951 5.669 (19.481) 647Fremdwährungsverluste(-gewinne)Aktienbasierte 1.422 1.132 5.594 2.325VergütungBereinigter $ 32.873 $ 25.497 $ 106.552 $ 65.477Nettogewinn:Unverwässert 0,16 0,12 0,50 0,35Verwässert 0,16 0,12 0,49 0,35Bruttoumsatz und Bruttoumsatz für organisches WachstumBeim Bruttoumsatz handelt es sich um eine Non-IFRS-Finanzkennzahl. Er spiegelt den den Kunden in Rechnung gestellten Bruttobetrag wider, bereinigt um abgegrenzte Beträge. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Bruttoumsatz eine nützliche alternative Finanzkennzahl zur IFRS-Kennzahl Nettoumsatz darstellt, da er im Vergleich zum Nettoumsatz Volumenschwankungen besser widerspiegelt. Nach den geltenden IFRS-15-Leitlinien („Prinzipal vs. Agent") erfasst der Prinzipal die Einnahmen auf Bruttobasis und der Agent die Provision auf Nettobasis. Bei Transaktionen, bei denen Converge als Agent zwischen Kunden und Verkäufer auftritt, wird der Nettoumsatz berechnet, indem der Bruttoumsatz um die Umsatzkosten reduziert wird.Das Unternehmen hat den folgenden Abgleich vom Bruttoumsatz zum Nettoumsatz, der vergleichbarsten Finanzkennzahl nach IFRS, aufgestellt:Q4 2022 Q4 2021Ohne Änderungen Software Netdown Ausgewiesen BereinigtderRechnungslegungsgrundsätzeProdukt $ 638.261 - $ 638.261 $ 412.916Managed services 36.244 - 36.244 24.577Dienstleistungen 282.298 - 282.298 204.658Dritter undprofessionelleDienstleistungenGesamt $ 956.803 - $ 956.803 $ 642.151BruttoumsatzBerichtigung für 185.245 130.631 315.876 196.200Verkäufe alsAgentNettoumsatz $ 771.558 (130.631) $ 640.927 $ 445.951GJ 2022 GJ 2021Ohne Änderungen Software Netdown Ausgewiesen BereinigtderRechnungslegungsgrundsätzeProdukt $ 2.057.477 - $ 2.057.477 $ 1.236.301Managed services 138.176 - 138.176 88.782Dienstleistungen 895.328 - 895.328 649.707Dritter undprofessionelleDienstleistungenGesamt $ 3.090.981 - $ 3.090.981 $ 1.974.790BruttoumsatzBerichtigung für 569.524 356.810 926.334 645.053Verkäufe alsAgentNettoumsatz $ 2.521.457 (356.810) $ 2.164.647 $ 1.329.737Organisches WachstumDas Unternehmen misst das organische Wachstum auf der Ebene des Bruttoumsatzes und des Bruttogewinns, und schließt die Beiträge unter der Eigentümerschaft von Converge im aktuellen und im Vergleichszeitraum ein. Bei der Berechnung des organischen Wachstums zieht das Unternehmen daher den Bruttoumsatz und den Bruttogewinn von Unternehmen ab, die in der/den aktuellen Berichtsperiode(n) erworben wurden.Das organische Wachstum des Bruttoumsatzes wird berechnet, indem der Bruttoumsatz des Vorjahres, wie in den öffentlichen Berichten des Unternehmens ausgewiesen, vom Bruttoumsatz des aktuellen Zeitraums für dasselbe Unternehmensportfolio abgezogen werden. Der Prozentsatz des organischen Wachstums des Bruttoumsatzes berechnet sich, indem das organische Wachstum durch den berichteten Bruttoumsatz des Vorjahreszeitraums dividiert wird.In der folgenden Tabelle wird das organische Wachstum des Bruttoumsatzes für GJ22 berechnet:GJ22Bruttoumsatz $ 3.090.981Abzüglich: Bruttoumsatz von Unternehmen, die im Vergleichszeitraum 945.777noch nicht zu Converge gehörtenBruttoumsatz der Unternehmen, die im Vergleichszeitraum zu $ 2.145.204Converge gehörtenBruttoumsatz des Vorjahreszeitraums 1.974.790Organisches Wachstum - $ $ 170.414Organisches Wachstum - % 8,6 %Das organische Wachstum des Bruttogewinns wird berechnet, indem der Bruttogewinn des Vorjahres, wie in den öffentlichen Berichten des Unternehmens ausgewiesen, vom Bruttogewinn des aktuellen Zeitraums für dasselbe Unternehmensportfolio abgezogen werden. Der Prozentsatz des organischen Wachstums des Bruttogewinns berechnet sich, indem das organische Wachstum durch den berichteten Bruttogewinn des Vorjahreszeitraums dividiert wird.In der folgenden Tabelle wird das organische Wachstum des Bruttogewinns für GJ22 berechnet:GJ22Bruttogewinn $ 550.766Abzüglich: Bruttogewinn von Unternehmen, die im Vergleichszeitraum 168.825noch nicht zu Converge gehörtenBruttogewinn der Unternehmen, die im Vergleichszeitraum zu Converge 381.941gehörtenBruttogewinn des Vorjahreszeitraums 345.705Organisches Wachstum - $ $ 36.236Organisches Wachstum - % 10,5 %Bereinigtes Pro-Forma-EBITDADie folgende Tabelle enthält einen Vergleich des ausgewiesenen bereinigten EBITDA zum berechneten bereinigten Pro-Forma-EBITDA des Unternehmens zum 31. Dezember 2022:Bereinigtes EBITDA - GJ22 142.868Summe:Pro-forma-Beitrag aus Akquisitionen 16.489Jährliche VtGK-Einsparungen durch Kostenreduktion 7.295Andere erwartete Synergien 959Gesamte Pro-Forma-Bereinigungen 24.743Bereinigtes Pro-Forma-EBITDA 167.611Zukunftsgerichtete InformationenDiese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen" und „zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze in Bezug auf Converge und seinen Betrieb. Alle Aussagen, die Erläuterungen zu Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, künftige Ereignisse oder Leistungen beinhalten (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie „erwartet" oder „erwartet nicht", „wird erwartet", „sieht voraus" oder „sieht nicht voraus", „plant", „budgetiert", „geplant", „prognostiziert", „schätzt", „glaubt" oder „beabsichtigt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden „können" oder „könnten", „würden", „sollten" oder „werden"), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als angemessen betrachtet werden, aber bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Vorhersagen abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist Converge nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen zu Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder anderen Faktoren zu aktualisieren, sollten sich hier Änderungen ergeben. Eine ausführliche Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, sowie seiner Geschäfte und Aktivitäten finden die Leser/innen in den Unterlagen des Unternehmens, die auf SEDAR unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar sind, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, des Managementberichts sowie der Jahres- und Quartalsabschlüsse.