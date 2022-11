Converge Technology Solutions Corp. schließt Übernahme der Stone Group ab

Toronto und Gatineau, Québec (ots/PRNewswire) -Converge Technology Solutions Corp. („Converge" oder „das Unternehmen") (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) , ein Anbieter von softwaregestützten IT- und Cloud-Lösungen, freut sich, den Abschluss der zuvor unterzeichneten Übernahme der Stone Technologies Group Limited („Stone") bekannt zu geben. Converge gab die Vereinbarung der Übernahme von Stone am 22. September 2022 bekannt.Stone ist seit mehr als 30 Jahren im öffentlichen und privaten Sektor Großbritanniens tätig und hat tausende von Organisationen dabei unterstützt, sich an die sich ständig verändernde Technologielandschaft anzupassen und darin zu bestehen. Zu diesem Zweck nutzt das Unternehmen marktführende Technologien, bietet maßgeschneiderte Dienstleistungen und zuverlässigen IT-Support. Die Vision des Unternehmens ist es, die Art und Weise, wie Technologie von den Kunden genutzt wird, nachhaltig zu beeinflussen und einen zirkulären Beschaffungszyklus zu schaffen, welcher die Betriebskosten senkt und gleichzeitig der Umwelt und künftigen Generationen zugutekommt. Stone setzt seinen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und macht es Unternehmen leicht, überflüssige Technologie über die innovative Stone-360-App zu recyclen.Die Stone Group ist die fünfunddreißigste Übernahme, die Converge oder seine Tochtergesellschaften seit Oktober 2017 angekündigt haben. Zur Unternehmensfamilie von Converge gehören auch: Corus Group, LLC; Northern Micro, Inc.; 10084182 Canada Inc. unter dem Namen Becker-Carroll; Key Information Systems, Inc.; BlueChip Tek, Inc.; Lighthouse Computer Systems, Inc.; Software Information Systems LLC; Nordisk Systems, Inc.; Essex Technology Group, Inc.; Datatrend Technologies, Inc.; VSS, LLC; Solutions PCD, Inc.; Unique Digital, Inc.; Workgroup Connections, Inc.; Vivvo Application Studios LTD. Vicom Computer Services, Inc.; CarpeDatum LLC; Accudata Systems, Inc.; Dasher Technologies, Inc.; ExactlyIT, Inc.; REDNET GmbH; Vicom Infinity, Inc.; Infinity Systems Software, Inc.; LPA Software Solutions, LLC; OPIN Digital, Inc; Paragon Development Systems, Inc. Visucom GmbH; 1CRM Systems Corp.; Interdynamix Systems; Creative Breakthroughs, Inc.; PC Specialists, Inc. d/b/a Technology Integration Group; GfdB, IfmB, und DEQSTER; Notarius und Newcomp Analytics.Über Stone GroupDie 1991 gegründete Stone Group ist ein führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologielösungen (IKT) für Organisationen aller Größenordnungen im öffentlichen und privaten Sektor Großbritanniens. Ihre Aufgabe ist es, Bildung, Gesundheit und Lebensqualität der Menschen in Großbritannien durch Technologiedienstleistungen zu verbessern. Indem die Stone Group die Verantwortung für die Technologie ihrer Kunden übernimmt, ermöglicht sie es Organisationen, sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten können – die Bürger von heute und von morgen zu Unterstützen.Über ConvergeConverge Technology Solutions Corp. ist ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen und Dienstleistungen konzentriert. Der weltweite Lösungsansatz von Converge bietet fortschrittliche Lösungen zu Analytik, Anwendungsmodernisierung, Cloud-Plattformen, Cybersicherheit, digitaler Infrastruktur und digitalen Arbeitsplätzen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei diesen Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen über alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter convergetp.com.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Converge Technology Solutions Corp.E-Mail: investors@convergetp.com Telefon: 416-360-1495View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/converge-technology-solutions-corp-schlieWt-ubernahme-der-stone-group-ab-301670164.htmlOriginal-Content von: Converge Technology Solutions Corp., übermittelt durch news aktuell