Converge Technology Solutions Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Aktie von Converge wird von Analysten als "Gut"-Titel auf langfristiger Basis eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten waren 3 positiv, 1 neutral und keiner negativ in ihren Bewertungen. Es wurden keine Analystenupdates im letzten Monat veröffentlicht. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 5,81 CAD, was einer Erwartung von 38,39 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 4,2 CAD. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird die Converge-Aktie positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 3,35 CAD, was einer Abweichung von +25,37 Prozent vom aktuellen Kurs (4,2 CAD) entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 3,44 CAD um +22,09 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs. Dadurch erhält das Unternehmen insgesamt eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Converge-Aktie 35,21, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 31, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit für die RSI-Analyse eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Converge-Aktie zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. In den vergangenen Tagen wurde jedoch weder positiv noch negativ stark über das Unternehmen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.