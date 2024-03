Convenience Retail Asia Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage unter den Anlegern. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Convenience Retail Asia wurden in den letzten ein bis zwei Tagen von den Anlegern diskutiert. Daraus ergibt sich eine neutrale Einschätzung der Aktie durch die Redaktion.

Ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie deutet auf einen günstigen Preis hin. Mit einem KGV-Wert von 7,57 liegt Convenience Retail Asia unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 185, was einer Differenz von 96 Prozent entspricht. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV-Werts kann die Aktie als "günstig" eingestuft werden.

Bei der Dividendenrendite hat Convenience Retail Asia mit 10,61 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 6,55 Prozent. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Convenience Retail Asia aktuell mit einem Wert von 71,43 als überkauft gilt. Auf 25 Tage ausgeweitet ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 56, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Einstufung basierend auf dem RSI-Signal.