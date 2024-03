Convenience Retail Asia Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Convenience Retail Asia diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Convenience Retail Asia mit -18,73 Prozent um mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" verzeichnete eine mittlere Rendite von -27,31 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Convenience Retail Asia mit 8,58 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Convenience Retail Asia-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 46,15, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Convenience Retail Asia.

Mit einer Dividende von 10,61 % liegt Convenience Retail Asia im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" (6,53 %) höher, wodurch die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Die Differenz von 4,07 Prozentpunkten zeigt die Überlegenheit in Bezug auf die Ausschüttung.