Convenience Retail Asia Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Relative Strength Index (RSI) der Convenience Retail Asia zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 25, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Dieser Index, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, weist auf eine überverkaufte Situation hin. Dies gilt als positiv für die Aktie. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 53, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls mit "Gut" bewertet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite der Convenience Retail Asia um mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt von -10,26 Prozent. Auch im Bereich "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" zeigt sich eine deutlich bessere Performance der Aktie mit einer Rendite von 16,9 Prozent im Vergleich zu -27,16 Prozent im Branchendurchschnitt. Diese positive Entwicklung führt zu einer Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schneidet Convenience Retail Asia ebenfalls gut ab. Mit einer Dividende von 10,77 % übertrifft das Unternehmen den Branchendurchschnitt von 6,74 % um 4,03 Prozentpunkte, was zu einer Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet ist Convenience Retail Asia im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" unterbewertet. Dies zeigt sich am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,69 im Vergleich zum Branchen-KGV von 44,01, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.