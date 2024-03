Convenience Retail Asia Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Weitere Suchergebnisse zu "Intel Corp.":

Der Aktienkurs von Convenience Retail Asia weist eine Rendite von -18,73 Prozent auf, was mehr als 5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", die eine mittlere Rendite von -26,82 Prozent aufweist, liegt Convenience Retail Asia mit 8,09 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Convenience Retail Asia liegt bei 33,33 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung mit einem Wert von 45,45. Insgesamt erhält das Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite von Convenience Retail Asia liegt bei 10,61 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 6,53 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz von +4,07 Prozent erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) von 0,72 HKD liegt, während der Kurs der Aktie bei 0,66 HKD um -8,33 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) entspricht hingegen einer neutralen Bewertung.

Insgesamt erhält die Convenience Retail Asia-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in verschiedenen Kategorien.