Convenience Retail Asia Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

In den letzten vier Wochen wurden bei Convenience Retail Asia keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Aufgrund dessen wird die Aktie derzeit als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 0,75 HKD für den Schlusskurs der Convenience Retail Asia-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,67 HKD, was einem Rückgang von 10,67 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,66 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs (+1,52 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Convenience Retail Asia-Aktie als überverkauft angesehen wird, da der RSI bei 25 liegt. Auf Basis des RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich der RSI bei 53, was als Anzeichen für eine neutrale Situation betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Fundamental betrachtet wird Convenience Retail Asia im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 7,69 liegt, was einem Abstand von 83 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 44,01 entspricht. Auf dieser Grundlage wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.