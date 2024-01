Convenience Retail Asia Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Convenience Retail Asia ein neutraler Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie von Convenience Retail Asia ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 33,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 40, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Convenience Retail Asia eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Convenience Retail Asia daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird dem Unternehmen also ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung zugeschrieben.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Wir haben die Aktie von Convenience Retail Asia bezüglich dieser Faktoren untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Convenience Retail Asia zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insofern wird der Aktie von Convenience Retail Asia bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" zugeschrieben.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Convenience Retail Asia in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,26 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche sind im Durchschnitt um -24,17 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +13,92 Prozent im Branchenvergleich für Convenience Retail Asia bedeutet. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte Convenience Retail Asia eine mittlere Rendite von -13,83 Prozent im letzten Jahr und lag 3,58 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.