Convenience Retail Asia Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Convenience Retail Asia-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen aktuellen Wert von 57, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit 61,11 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Convenience Retail Asia.

Im Branchenvergleich mit anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor wurde eine Rendite von 12,17 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von -17,71 Prozent erzielt. Dies führt zu einem positiven "Gut"-Rating für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Convenience Retail Asia-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,79 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,65 HKD lag, was zu einer negativen "Schlecht"-Bewertung führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,67 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität sich im neutralen Bereich bewegt. Dadurch erhält die Convenience Retail Asia-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.