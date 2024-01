Convenience Retail Asia Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf Convenience Retail Asia im vergangenen Monat stabil geblieben ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Ebenso gibt es keine signifikante Veränderung in der Diskussionsintensität, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Convenience Retail Asia derzeit einen Wert von 10,77 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,62 Prozent. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,78 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,68 HKD lag, was einer Abweichung von -12,82 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" bewertet wird. Die kurzfristige Analyse zeigt jedoch eine ähnliche Höhe des letzten Schlusskurses im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor hat Convenience Retail Asia im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,26 Prozent erzielt, was 2,64 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -25,59 Prozent, wobei Convenience Retail Asia aktuell 15,33 Prozent über diesem Wert liegt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.