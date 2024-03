Convenience Retail Asia Aktie: Am Scheideweg

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Convenience Retail Asia in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Convenience Retail Asia mit 10,61 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 6,53 Prozent in der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche. Dies führt zu einer positiven "Gut"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse basierend auf dem Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Convenience Retail Asia weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 mit 33,33 Punkten als auch der RSI25 mit 45,45 Punkten führen zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Abschließend zeigt die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses, dass der Wert der Convenience Retail Asia derzeit um -8,33 Prozent über dem GD200 verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage entspricht hingegen einem "Neutral"-Wert.

Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" in den verschiedenen analysierten Bereichen.