Convatec Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Convatec wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 38,39 Punkten, was darauf hinweist, dass Convatec weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 49,62 ebenfalls an, dass Convatec weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher auch hier ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen rund um Convatec negativer geworden sind. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen angesprochen. Aufgrund dieser gemischten Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite der Aktie von Convatec bei 2,02 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör einen geringeren Ertrag von 2,47 Prozentpunkten bedeutet. Dadurch ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis von Convatec bei 89,31, was über dem Branchendurchschnitt von 39,6 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentalen Basis erhält.