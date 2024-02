Convatec Aktie: Wann tut sich was?

Die Convatec-Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 241,4 GBP erreicht, was einer Abweichung von +0,7 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +9,4 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht also als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich für Convatec in den letzten Wochen kaum eine Veränderung. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Convatec liegt bei 89, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (KGV von 39,54) über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Convatec damit überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Convatec mit 2,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,57 Prozent. Damit erhält die Convatec-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.