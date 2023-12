Convatec Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Analyse von Stimmung und Diskussionen ergibt, dass die Convatec-Aktie aktuell neutral bewertet wird. Die Stimmungslage der Anleger zeigte im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung, was zu dieser Bewertung führt. Ebenso war die Diskussionsintensität über das Unternehmen im letzten Monat im Durchschnitt, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Convatec in sozialen Medien gesprochen. Dies spiegelt sich auch in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen wider, die von unserer Redaktion ausgewertet wurden. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung und einer guten Einstufung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Convatec in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +23,63 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Gesundheitspflege"-Sektors liegt die Performance um 23,44 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

Jedoch schüttet Convatec im Vergleich zur Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör eine niedrigere Dividendenrendite von 2,26 % aus, was 2,12 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer schlechten Einstufung in Bezug auf die Dividende.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Convatec-Aktie in Bezug auf Stimmung und Diskussionen neutral, in Bezug auf den Aktienkurs aber gut und in Bezug auf die Dividende schlecht bewertet wird.