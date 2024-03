Convatec Aktie: Enormes Potenzial ....

Die Convatec-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 227,12 GBP erreicht, während der aktuelle Kurs bei 288,8 GBP liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um +27,16 Prozent über dem GD200 liegt, was als "Gut" bewertet wird. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 252,64 GBP, was einer Distanz von +14,31 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Die Dividendenrendite von Convatec beträgt derzeit 2,02 Prozent, was nur leicht unter dem Branchenmittel von 2,22 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhalten die Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie von Convatec mit 57,8 deutlich höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (36,66). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat Convatec eine Rendite von 29,06 Prozent erzielt, was 53 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt die Rendite mit 49,29 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.