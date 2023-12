Controladora Vuela Compañía de Aviación Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv hat in Bezug auf die Dividendenrendite eine Underperformance von 2,8 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2 Prozent. Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv liegt bei 25,62, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 19,44, was wiederum eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Gut".

Im Hinblick auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie aktuell 13,38, was 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 20 liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und zu einer "Gut"-Bewertung.

In den vergangenen 12 Monaten hat Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv eine Performance von -14,94 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche im Durchschnitt nur um -1,33 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -13,62 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von -14,14 Prozent unter dem Durchschnittswert von -0,81 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.