Controladora Vuela Compañía de Aviación Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Für die Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv liegt der RSI bei 48,39, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 24, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird.

Die Stimmung der Anleger kann sich auch auf die Aktienkurse auswirken. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu einer positiven Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, der anzeigt, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv-Aktie beträgt 18,24 MXN, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 13 MXN, was zu einem guten Rating führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,94 Prozent erzielt, was 15,33 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Fluggesellschaften" beträgt 0,95 Prozent, und Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv liegt aktuell 15,89 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.