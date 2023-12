Controladora Vuela Compañía de Aviación Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs der Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Industriesektors eine Rendite von -14,94 Prozent erzielt, was mehr als 13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "FluggeSchlechtschaften"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -2,17 Prozent, wobei auch hier die Rendite von Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv mit 12,77 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv-Aktie beträgt aktuell 21, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 25,38 ebenfalls an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv eher neutral diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt an fünf Tagen grün und keine negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt und an insgesamt sechs Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In den letzten Wochen nahm die Anzahl der negativen Kommentare über Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv in den sozialen Medien zu, was zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Die Aufmerksamkeit der Anleger für die Aktie nimmt ab, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher zweimal die Bewertung "Schlecht".