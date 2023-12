Controladora Vuela Compañía de Aviación Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -32,41 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv um 30,53 Prozent unter dem Durchschnitt (-1,88 Prozent). Im Bereich Fluggesellschaften beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite -2,89 Prozent, und die Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv liegt derzeit um 29,52 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv liegt der 7-Tage-RSI bei 17,49 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 24,79, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt der Analyse ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv-Aktie beträgt 18,51 MXN, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 16,1 MXN liegt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt dagegen bei 12,21 MXN, was über dem letzten Schlusskurs von 16,1 MXN liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend wird die Aktie auf der Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In den letzten zwei Wochen wurden private Anleger in sozialen Medien eher neutral gegenüber der Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine "Neutral"-Einstufung. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.