Controladora Vuela Compañía de Aviación Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index oder RSI ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für die Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv-Aktie beträgt 48,39, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 24,13, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein Rating von "Gut".

Die Dividendenrendite der Aktie von Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,88 Prozent in der "FluggeSchlechtschaften"-Branche liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 13,38, was 69 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "FluggeSchlechtschaften" mit einem KGV von 43,33. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz der Aktie festgestellt. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.