Controladora Vuela Compañía de Aviación Aktie: Finger Weg!

Die Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 18,11 MXN verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt jedoch bei 15,34 MXN, was einem Abweichung von -15,3 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Hingegen liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 13,37 MXN, was einer Abweichung von +14,73 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung für die kurzfristige Analysebasis ergibt. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv aktuell bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,85 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv-Aktie liegt bei 72 und wird somit als überkauft eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu wird der RSI auf 25-Tage-Basis mit 40,86 bewertet und ergibt eine "Neutral"-Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv-Aktie ein "Neutral"-Rating.