Controladora Vuela Compañía de Aviación Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben, führt zu diesem Schluss. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Alles in allem lässt die Anlegerstimmung daher die Einstufung "Gut" zu. Die Messung der Anlegerstimmung ergibt insgesamt also eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Lage als überverkauft betrachtet wird. Der RSI der Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv liegt bei 26,67, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 26, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und daher mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".

In den letzten Wochen konnte bei Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies wird auch durch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien bestätigt. Daher erhält Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -32,41 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche eine Underperformance von -29,48 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Performance um 30,44 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.