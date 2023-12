Control Bionics Aktie: Bitte nicht vergessen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung einer Aktie. In letzter Zeit war die Aktie von Control Bionics auch Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Äußerungen. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Control Bionics befasst. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Control Bionics mittlerweile auf 0,09 AUD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,045 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -50 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,05 AUD, was einer Abweichung von -10 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Kursbewegungen einer Aktie innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Control Bionics liegt bei 23,53, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".

Bezüglich des Sentiments und der Diskussionen im Internet ist die Aktivität in Bezug auf Control Bionics als mittelmäßig einzustufen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Control Bionics bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".