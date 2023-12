ContraFect Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Stimmung der Anleger für Contrafect in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr negativ. In den vergangenen zwei Wochen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

Die technische Analyse ergibt einen Durchschnitt von 1,08 USD für den Schlusskurs der Contrafect-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,027 USD, was einem Unterschied von -97,5 Prozent entspricht und daher zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen Abweichungen von -97,5 Prozent bzw. -86,5 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung der einfachen Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Contrafect-Aktie liegt bei 77, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und zu einer schlechten Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 63,57, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine schlechte Einschätzung für Contrafect.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Contrafect aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -2,5 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie" führt. Daher erhält Contrafect eine schlechte Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die ausgewerteten Faktoren zeigen insgesamt eine schlechte Einschätzung der Contrafect-Aktie, sowohl aus Sicht der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse, des RSI als auch der Dividendenpolitik.