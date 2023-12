ContraFect Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Das Anleger-Sentiment für die Contrafect-Aktie war in den letzten zwei Wochen eher neutral, wobei an zwei Tagen positive Themen dominierten und an vier Tagen negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Basierend auf diesem Stimmungsbild wird die Aktie heute als "neutral" eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Online-Kommunikation deutet darauf hin, dass die Diskussionsintensität rund um die Contrafect-Aktie nur eine geringe Aktivität im Netz aufweist. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf diesen Faktor, ebenso wie die negative Veränderung der Stimmungsrate.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Contrafect liegt bei 77,78 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "schlechtes" Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 1,05 USD für die Contrafect-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 0,03 USD, was einem Unterschied von -97,14 Prozent entspricht und zu einer "schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt deuten auf eine negative Abweichung hin, wodurch die Contrafect-Aktie insgesamt eine "schlechte" Bewertung für die einfache Charttechnik erhält.

Insgesamt wird die Contrafect-Aktie aufgrund des Anleger-Sentiments, der langfristigen Kommunikation im Netz, des RSI und der technischen Analyse als "schlecht" eingestuft.