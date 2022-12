Continu-ING GmbH eröffnet neuen Standort in Wittlich: Unternehmensberatung schafft Platz für hauseigene Seminare und weitere Mitarbeiter

Wittlich (ots) -Die Continu-ING GmbH, eine Unternehmensberatung für Handwerksbetriebe mit Sitz in Wittlich, eröffnet 2023 einen weiteren Standort. Die Geschäftsführer Andreas Scheibe und Christoph Eckstein teilen mit, dass sich das neue Büro ebenfalls in Wittlich befindet und über einen großen Seminarraum zur Veranstaltung eigener Events und Schulungen verfügt.Geschäftsführer Andreas Scheibe: "Wir sind innerhalb kürzester Zeit stark gewachsen und brauchen nun schlichtweg mehr Platz. Mit dem neuen Büro können wir so auch im nächsten Jahr expandieren. Zudem freuen wir uns darauf, auch unsere Kunden in unserem Seminarraum zu aufregenden Events begrüßen zu können."Das Unternehmen schafft mit dem neuen Standort somit zusätzlichen Platz für weitere Mitarbeiter und will sein Team zeitnah ausbauen. Hierfür steht der Continu-ING GmbH eine Gesamtfläche von über 1.000 Quadratmetern zur Verfügung. Besonders gefragt sind Berater und Coaches mit juristischem Hintergrund - insbesondere im Baurecht. Zusätzlich sucht die Unternehmensberatung Ingenieure mit Erfahrung in der Projektleitung, die ihre Kunden in diesem Bereich beraten können. Für alle angebotenen Stellen empfiehlt es sich, bereits Berührungspunkte mit der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) gehabt zu haben."Wir sorgen nicht nur für den Erfolg unserer Kunden. Auch das Wohlbefinden und das persönliche Vorankommen unserer Mitarbeiter liegt uns am Herzen. Deshalb bieten wir neben abwechslungsreichen Jobs in einer digitalen Arbeitswelt und einer spannenden sowie wachstumsstarken Branche auch weitere zahlreiche Vorteile", verrät Christoph Eckstein.Der neue Standort verfügt über eine erstklassige Anbindung über die Autobahn und ausreichend Parkmöglichkeiten. Bewerber dürfen sich außerdem auf eine moderne Arbeitsausstattung und offene, klimatisierte Büroräume freuen. Die Unternehmensberatung bietet ihren Mitarbeitern darüber hinaus flexible Arbeitszeiten sowie wertvolle Benefits wie eine betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen."Wir wollen in Zukunft noch mehr Handwerker dabei unterstützen, die Abwicklung ihrer Bauprojekte zu optimieren. Unser neues Büro eröffnet uns viele weitere Möglichkeiten, um diesem Ziel näherzukommen und unseren hohen Ambitionen auch in den kommenden Jahren gerecht zu werden", betont Andreas Scheibe.Über Andreas Scheibe:Andreas Scheibe ist geschäftsführender Gesellschafter mehrerer Unternehmen in der Baubranche und hat zudem Erfahrungen bei vielen großen Handwerksunternehmen und Planungsbüros in Deutschland sammeln können. Er ist Gründer der Continu-ING GmbH aus Wittlich, einer Unternehmensberatung, fokussiert auf echte Lösungen für Handwerksunternehmen. Die Mission von Andreas Scheibe und Continu-ING ist, das Handwerk zu neuer Stärke zu führen und Handwerkern zu helfen, Bauprojekte endlich stressfreier und profitabler durchzuführen. Weitere Informationen unter: https://www.continu-ing.comPressekontakt:Continu-ING GmbHAndreas Scheibe, Christoph EcksteinEmail: kontakt@continu-ing.comWebseite: https://www.continu-ing.comPressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Continu-ING GmbH, übermittelt durch news aktuell