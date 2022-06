Continentale Versicherungsverbund: Veränderungen im Vorstandsteam

Dortmund (ots) -Im Vorstandsteam des Continentale Versicherungsverbundes gibt es zum 1. Juni 2022 Veränderungen: Dr. Thomas Niemöller übernimmt das Ressort Produktmanagement und Versicherungstechnik Komposit. Der Diplom-Physiker ist seit 1. April 2022 neu im Vorstandsteam des Verbundes und verantwortet bereits das Ressort Digitalisierung. Dr. Marcus Kremer, der neben der Vertriebspartnerbetreuung der Continentale auch den Kundendienst Personenversicherung weiterhin verantwortet, übernimmt zusätzlich den Kundendienst Sach Privat für die drei Sachversicherer des Verbundes. Das Ressort Direktvertrieb der EUROPA Versicherungen übernimmt Jürgen Wörner. Er ist außerdem wie bisher für die Vertriebspartnerbetreuung und das Marketing der Mannheimer zuständig.Stefan Andersch und Falko Struve scheiden einvernehmlich zum 31. Mai 2022 aus den Vorständen des Continentale Versicherungsverbundes aus. Falko Struve wird dem Verbund noch ein Jahr beratend zur Verfügung stehen. Stefan Andersch möchte sich privaten Aufgaben widmen.Dank für sehr erfolgreiche Zusammenarbeit"Im Namen der Mitglieder der Aufsichtsräte und meiner Kollegen bedanke ich mich bei Stefan Andersch und Falko Struve für die langjährige, sehr erfolgreiche und konstruktive Zusammenarbeit", sagt Dr. Christoph Helmich, Vorstandsvorsitzender im Continentale Versicherungsverbund. "Wir wünschen beiden für die Zukunft alles erdenklich Gute."Weitere Informationen zu den Vorstandsmitgliedern des Continentale Versicherungsverbundes und ihren Verantwortungsbereichen gibt es unter www.continentale.de/vorstand.Über den Continentale Versicherungsverbund auf GegenseitigkeitDie Continentale ist kein Konzern im üblichen Sinne, denn sie versteht sich als ein "Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit". Dieses Grundverständnis bestimmt das Handeln in allen Bereichen und in allen Unternehmen. Es fußt auf der Rechtsform der Obergesellschaft: An der Spitze des Verbundes steht die Continentale Krankenversicherung a.G. (gegründet 1926), ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.Pressekontakt:Roya Omid-Fardstv. Leiterin UnternehmenskommunikationTel.: 0231/919-1208presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuell