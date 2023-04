Continentale Versicherung: Sechs Mal Sieger beim Deutschen Versicherungs-Award

Dortmund (ots) -Ausgezeichnet in Sachen Preis, Leistung und Service: Die Continentale Versicherung überzeugte beim Deutschen Versicherungs-Award 2023 die Jury sechs Mal. Die Continentale Lebensversicherung wurde dreifach in den Bereichen Arbeitskraftabsicherung und Altersvorsorge prämiert. Die Gold-Medaille gab es erneut für die Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Silber erhielt die Continentale im Bereich Altersvorsorge für die Privat- sowie Basisrente Hybrid. Die Continentale Krankenversicherung nahm ebenfalls drei Preise mit nach Hause. Zu den Besten gehört sie wie schon 2022 beim PKV-Voll Topschutz. In diesem Jahr konnte die Continentale außerdem Preise für den PKV-Standardschutz und ihre Zahnzusatzversicherung entgegennehmen. Initiatoren der Auszeichnung sind die Ratingagentur Franke und Bornberg, der Nachrichtensender Ntv und das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ).Faires Preis-Leistungs-Verhältnis und ausgezeichneter Service"Für mein Team und mich sind die Auszeichnungen das beste Kompliment für unsere Arbeit", freut sich Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Kranken und Leben bei der Continentale Versicherung. "Wir möchten unseren Kunden in allen Sparten ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis und besten Service bieten. Das gelingt uns hervorragend, wie die Awards erneut beweisen." 2022 hatte die Continentale insgesamt fünf Pokale beim Deutschen Versicherungs-Award gewonnen.Hintergrund zur AuszeichnungDie Ratingagentur Franke und Bornberg und das DISQ analysierten für den Branchen-Award zum sechsten Mal Versicherer und deren Produkte. Für die Leistungsanalyse schauten sie sich mehr als 5.000 Versicherungsdatensätze an. Die Unternehmen mit den besten Produkten wurden zudem einer umfassenden Service-Analyse unterzogen. Mit 900 Servicekontakten testeten die Experten Beratungen am Telefon, sendeten E-Mail-Anfragen und führten Internet-Usability-Tests durch. Die vordersten Plätze belegen schließlich die Unternehmen, die die beste Kombination aus Qualität, Preis und Leistung sowie Service bieten. Insgesamt wurden 35 Versicherer in 34 Kategorien ausgezeichnet.Über die Continentale Krankenversicherung a.G.Die Continentale Krankenversicherung a.G. ist die Muttergesellschaft des Continentale Versicherungsverbundes. Sie ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Dank dieser Rechtsform ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen und in ihren Entscheidungen unabhängig von Aktionärsinteressen.Anhänger der Naturheilkunde gründeten die Gesellschaft 1926. Sitz des Unternehmens ist in Dortmund.Heute betreut die Continentale Krankenversicherung a.G. die Verträge von rund 1,3 Millionen versicherten Personen und erzielt Beitragseinnahmen von rund 1,8 Milliarden Euro. Damit gehört sie zu den zehn größten privaten Krankenversicherern Deutschlands. Ihr Kerngeschäft ist die Vollversicherung. In der Zusatzversicherung bietet sie ein breites Produktspektrum in allen wesentlichen Leistungsbereichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseTel.: 0231/919-1208presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuell