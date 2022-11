Continentale Sachversicherung: Neuer TOP-Schutz deckt Hausrat-Gefahren noch umfassender ab

Dortmund (ots) -Die Continentale Sachversicherung hat ihre Hausratversicherung CasaSecura überarbeitet. Versicherten bietet sie deutliche Vorteile wie noch umfangreichere Leistungen und höhere Entschädigungen. Unter anderem können sie Ihren gesamten Hausrat jetzt auch gegen einfachen Diebstahl absichern. Und das nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb ihres Grundstücks. Außerdem bietet CasaSecura neben XL und XXL eine besonders starke dritte Tarifvariante an - den neuen TOP-Schutz. Eins seiner Highlights: Er deckt auch unbenannte Gefahren ab."Es gibt gute Gründe für eine umfassende Hausratversicherung", sagt Dr. Thomas Niemöller, Vorstand Komposit bei der Continentale. "Das hat die Flutkatastrophe im Ahrtal vergangenes Jahr deutlich gemacht. Das zeigt aber leider auch die erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder steigende Zahl der Wohnungseinbrüche." In solchen und anderen Fällen bietet die überarbeitete CasaSecura Topleistungen im Marktvergleich. Dazu zählt unter anderem der neue TOP-Schutz: Er deckt unter anderem unbenannte Gefahren ab, wie zum Beispiel mut- oder böswillige Beschädigungen durch Dritte.Schutz auch bei einfachem Diebstahl und außerhalb des VersicherungsortsEbenfalls neu: In den Tarifvarianten XXL und TOP-Schutz gewährleistet CasaSecura jetzt auch bei einfachem Diebstahl Versicherungsschutz für den gesamten Hausrat, auch außerhalb des Grundstücks. Neben den bisher inbegriffenen Gartenmöbeln ist jetzt auch der am Arbeitsplatz oder abends im Restaurant gestohlene Mantel mitversichert. Zudem sind Gartenmöbel nicht nur gegen Sturm- und Hagelschäden versichert, sondern auch gegen einen Feuerschaden. Zum aktuell erweiterten Leistungsumfang zählt auch der im TOP-Schutz enthaltene Fahrrad-Schutzbrief. Er ergänzt die Zusatzbausteine Fahrraddiebstahl und kasko. Bei einem Defekt am Rad übernimmt er unter anderem die Kosten für Weiterfahrt, Leihrad und Übernachtung.Zusatzbausteine und höhere EntschädigungenFür noch mehr Schutz können Versicherte weitere Zusatzbausteine wählen. Auch hier hat die Continentale ihr Angebot noch einmal erweitert. So sichert der Online-Schutz Versicherte nicht nur vor den Risiken des Online-Bankings und -Handels, sondern unterstützt auch Kunden, die Opfer von Cyber-Mobbing geworden sind. Und der "Elektro & Smart Home"-Baustein sichert Kosten für den Ersatz technischer Geräte oder von Smart-Home-Ausstattungen ab.Weitere Information zu CasaSecura und dem neuen TOP-Schutz gibt es unter https://makler.continentale.de/hausratversicherung.Über die Continentale Sachversicherung AGDie Continentale Sachversicherung AG ist ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform der Obergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Gegründet wurde die Gesellschaft 1960. Sitz des Unternehmens ist in Dortmund.Heute betreut die Continentale Sachversicherung AG rund 2,8 Millionen Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 549 Millionen Euro. Als breit aufgestelltes, mittelständisches Unternehmen gehört sie zu den festen Größen auf dem deutschen Markt der Schaden- und Unfallversicherung. Von der Kraftfahrtversicherung über die Unfall-, Haftpflicht-, Gebäude-, Hausrat- und Inhaltsversicherung bis hin zur Rechtsschutzversicherung bietet sie Lösungen für private und gewerbliche Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseTel.: 0231/919-1208presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuell