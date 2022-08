Continentale Sachversicherung: Betriebliche Unfallversicherung mit noch mehr Leistung

Dortmund (ots) -Mit der betrieblichen Unfallversicherung UnfallGiroTeam können sich Unternehmer und ihre Mitarbeiter jetzt noch besser absichern. Denn der Gruppenunfall-Tarif der Continentale Sachversicherung punktet mit neuen und erweiterten Leistungen. So bekommen Gewerbekunden nun mehr Schutz: zum Beispiel durch höhere Leistungsgrenzen in der XL- und der XXL-Tarif-Variante. Mit dem neuen, optionalen TOP-Schutz können Kunden diese sogar nochmal erweitern - und sich gleichzeitig zusätzliche Leistungsbausteine sichern."Verantwortungsvollen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern liegt das Wohl ihrer Beschäftigten am Herzen", sagt Dr. Thomas Niemöller, Vorstand Produktmanagement und Versicherungstechnik Komposit im Continentale Versicherungsverbund. "Eine Unfall-Absicherung schützt die Versicherten vor den finanziellen Folgen eines solchen Unglücks. Durch Hilfe im Alltag und psychologische Unterstützung werden sie außerdem schneller wieder gesund. Davon profitiert auch der Betrieb."Neuer TOP-Schutz mit noch mehr LeistungMit UnfallGiroTeam stellen Unternehmen den Schutz für ihre Mitarbeiter individuell zusammen. Neben den bekannten Tarif-Varianten XL und XXL kann der Gewerbekunde jetzt den neuen TOP-Schutz wählen. Damit kann er die Leistungsgrenzen aus XXL verdoppeln. Gleichzeitig bekommt er früher die volle Leistung. Denn die Höchstleistung ohne Abzüge bei Unfallrente und Einmalzahlung erhält er schon bei 75 Prozent Invalidität.Weitere Highlights im Überblick:- Insgesamt erhöhte Leistungsgrenzen in jeder Tarif-Variante- Eine erweiterte Gliedertaxe für breiter aufgefächerte Klarheit im Leistungsfall- Die verbesserte Auslands-Assistance inklusive Serviceleistungen und Bergungskosten bis 100.000 Euro- Eine verstärkte Kurkosten-Beihilfe bis 10.000 Euro; im XXL-Tarif und TOP-Schutz ist auch ein Kostenzuschuss für Begleitpersonen versichert- Eine um 50 Prozent angehobene Todesfall-Leistung in allen Unfallrenten in Höhe von 18 Monatsrenten- Eine Zahlung in Höhe von bis zu 18 Monatsrenten für kosmetische Operationen nach einem Unfall- Leistung bei Unfällen infolge einer Bewusstseinsstörung; zum Beispiel bei Schlaganfall, Herzinfarkt oder als Nebenwirkung ärztlich verschriebener Medikamenten. Ein weiteres Leistungsplus: Im TOP-Schutz sind auch Sekundenschlaf und epileptische Anfälle versichert.Flexibler Schutz für jede ZielgruppeVereinbart werden kann die betriebliche Unfallversicherung bereits ab drei versicherten Personen. "Damit richten wir uns gleichermaßen an kleinere wie größere Unternehmen", so Dr. Niemöller. "Denn der Tarif kann durch sein flexibles Baukasten-Prinzip genau auf individuelle Kundenwünsche zugeschnitten werden." Neben der Wahl der Tarif-Variante kann der Arbeitgeber sich zwischen vier verschiedenen Unfallrenten entscheiden. Auf Wunsch kann er zudem Sonderleistungen vereinbaren.Eine sinnvolle Zusatzleistung ist zum Beispiel der Baustein Keyperson-Assist. Dieser bietet Mitarbeitern in Schlüsselpositionen noch einmal besonderen Schutz. In dem Leistungspaket sind verschiedene Module enthalten, die sowohl reibungslose Arbeitsabläufe als auch einen optimalen Gesundungsprozess der Versicherten gewährleisten.Speziell aufbereitete Infos zu der betrieblichen Unfallversicherung UnfallGiroTeam erhalten freie Vermittler unter makler.continentale.de/betriebliche-unfallversicherung.Über die Continentale Sachversicherung AGDie Continentale Sachversicherung AG ist ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform der Obergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Gegründet wurde die Gesellschaft 1960. Sitz des Unternehmens ist in Dortmund.Heute betreut die Continentale Sachversicherung AG rund 2,8 Millionen Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 549 Millionen Euro. Als breit aufgestelltes, mittelständisches Unternehmen gehört sie zu den festen Größen auf dem deutschen Markt der Schaden- und Unfallversicherung. Von der Kraftfahrtversicherung über die Unfall-, Haftpflicht-, Gebäude-, Hausrat- und Inhaltsversicherung bis hin zur Rechtsschutzversicherung bietet sie Lösungen für private und gewerbliche Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.Pressekontakt:Roya Omid-Fardstv. Leiterin UnternehmenskommunikationTel.: 0231/919-1208presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuell