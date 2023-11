Continentale Lebensversicherung: Jetzt effizient mit der Basisrente vorsorgen und Steuern sparen

Dortmund (ots) -Bis zum Jahresende eine fondsgebundene Basisrente bei der Continentale abzuschließen, lohnt sich doppelt: In diesem Jahr sind die Beiträge hierfür, bis zu einem Höchstbeitrag, erstmals steuerlich in voller Höhe absetzbar. Darüber hinaus verbinden die Fondsrenten der Continentale die für die Altersvorsorge wichtigen Aspekte Rendite und lebenslange Rente besonders effizient.Ein Steuergeschenk - hochinteressant vor allem für Selbstständige und FreiberuflerMit der Continentale BasisRente Invest und der BasisRente Invest Garant schöpfen Kunden die großzügigen Steuervorteile flexibel aus. Sie können schon mit einem moderaten monatlichen Beitrag von 25 Euro oder einem Einmalbeitrag von 3.000 Euro einsteigen. Zudem können sie mehrmals im Jahr Sonderzahlungen leisten. Beim aktuell erschienenen Ranking der WirtschaftsWoche haben beide Continentale-Tarife jeweils mit der Bestnote "sehr gut" abgeschnitten.Besonders geeignet ist das Angebot daher für Selbstständige und Freiberufler. "Vor allem für diese interessanten Zielgruppen ist es oft schwierig abzuschätzen, wie viel Geld tatsächlich jährlich für eine Altersvorsorge übrigbleibt", erläutert Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben bei der Continentale Versicherung. "Mit der Basisrente können sie zum Jahresende einmalig einen größeren Betrag einzahlen und zugleich ihr zu versteuerndes Einkommen absenken", betont Dr. Hofmeier.Die Beiträge zur staatlich zertifizierten Basisvorsorge sind aktuell bis zu einem Höchstbeitrag von 26.528 Euro anteilig absetzbar. In diesem Jahr erstmals zu hundert Prozent. "Es zahlt sich bis zum Jahresende also ganz besonders aus, mit der Basisrente zu starten oder diese auszubauen", so Dr. Hofmeier. Vermittler mit Bestandskunden sollten jetzt prüfen, ob sich Sonderzahlungen noch 2023 lohnen.Sonderzahlung für mehr Fonds-Rente - und 75 Euro Cashback obendrauf"Die Fonds-Rente aufzustocken, ist gerade momentan empfehlenswert", erklärt Dr. Hofmeier. "Denn Inflation verringert auch die Kaufkraft des Ersparten und der eigenen Altersvorsorge. Zum Beispiel sind 1.000 Euro geplante Rente nach 20 Jahren mit 2 Prozent Inflation nur noch 673 Euro wert."Ein Werkzeug, um Inflation beim Sparen fürs Alter entgegenzuwirken, ist die Sonderzahlung. Ihren Kunden und Vermittlern bietet die Continentale in diesem Zusammenhang eine Cashback-Aktion: Neu- und Bestandskunden, die bis Jahresende eine Sonderzahlung von mindestens 1.500 Euro in die Basisrente investieren, können einmalig 75 Euro als Cashback aufs Konto bekommen. Diese Aktion gilt auch für weitere fondsgebundene Tarife der Gesellschaft.Mehr zu den Basisrenten der Continentale und den Teilnahmebedingungen der Cashback-Aktion finden Vermittler unter makler.continentale.de/basis-rente und makler.continentale.de/cashback-aktion.Continentale Versicherung - Vertrauen, das bleibtDie Continentale gehört zu den großen deutschen Versicherern. Ihre Überzeugung: Tradition und Innovation schließen sich nicht gegenseitig aus. Über die Continentale Krankenversicherung a.G., die Continentale Lebensversicherung AG und die Continentale Sachversicherung AG bietet sie privaten und gewerblichen Kunden modernen Versicherungsschutz aus einer Hand. Ob Vorsorge für den Krankheitsfall, den Verlust der Arbeitskraft, ein finanzielles Polster im Alter oder Versicherungen für Haus, Auto und Betrieb.Als Teil des Continentale Versicherungsverbundes ist ihr Handeln geprägt vom Gedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse der Kunden, Vertriebspartner und Mitarbeiter. Oberster Grundsatz der Unternehmen ist es, seriös, vorausschauend und partnerschaftlich zu agieren. Das Ergebnis sind aufrichtige, oftmals lebenslange Partnerschaften auf Augenhöhe. So steht die Continentale für Sicherheit, Stabilität und langfristiges, nachhaltiges Denken. Für Vertrauen, das bleibt.Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseTel.: 0231/919-1208presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuell