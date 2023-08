Continentale Lebensversicherung: Altersvorsorge gegen Einmalbeitrag - Tranchen-Zinssatz steigt

Dortmund (ots) -Die Continentale Lebensversicherung hebt den Tranchen-Zinssatz für ihre Altersvorsorge-Tarife gegen Einmalbeitrag an. Zum 1. September 2023 steigt er um 0,7 Prozentpunkte im Neugeschäft. "Damit geben wir das höhere Zinsniveau direkt an unsere Kunden weiter", betont Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben bei der Continentale Versicherung. Zudem verlängert der Versicherer den Zeitraum, für den er das Zinsniveau garantiert. Je nach Tarif wird diese Tranchendauer von 3 auf 5 oder von 6 auf 10 Jahre erhöht. Die Änderungen gelten sowohl für das kapitaleffiziente klassische Angebot der Continentale als auch für fondsgebundene Tarife mit Garantie. Zum Beispiel erhält der Einmalbeitrags-Zahler bei der fondsgebundenen Continentale Rente Invest Garant mit einem Garantieniveau von 90 Prozent 10 Jahre lang einen Tranchen-Zinssatz von 2,4 Prozent.Mehr zu den Angeboten der Continentale Lebensversicherung gibt es unter www.continentale.de/lebensversicherung. Freie Vermittler finden speziell für sie aufbereitete Informationen unter makler.continentale.de/lebensversicherung.Continentale Versicherung - Vertrauen, das bleibtDie Continentale gehört zu den großen deutschen Versicherern. Ihre Überzeugung: Tradition und Innovation schließen sich nicht gegenseitig aus. Über die Continentale Krankenversicherung a.G., die Continentale Lebensversicherung AG und die Continentale Sachversicherung AG bietet sie privaten und gewerblichen Kunden modernen Versicherungsschutz aus einer Hand. Ob Vorsorge für den Krankheitsfall, den Verlust der Arbeitskraft, ein finanzielles Polster im Alter oder Versicherungen für Haus, Auto und Betrieb.Als Teil des Continentale Versicherungsverbundes ist ihr Handeln geprägt vom Gedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse der Kunden, Vertriebspartner und Mitarbeiter. Oberster Grundsatz der Unternehmen ist es, seriös, vorausschauend und partnerschaftlich zu agieren. Das Ergebnis sind aufrichtige, oftmals lebenslange Partnerschaften auf Augenhöhe. So steht die Continentale für Sicherheit, Stabilität und langfristiges, nachhaltiges Denken. Für Vertrauen, das bleibt.Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseTel.: 0231/919-1208presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuell