Continentale Krankenversicherung: bKV - das Gesamtpaket stimmt

Dortmund (ots) -Eine attraktive betriebliche Krankenversicherung (bKV) erfordert mehr als nur leistungsstarke Tarife. Die Experten der Continentale setzen mit ConCEPT auf ein gut durchdachtes Gesamtkonzept - mit digitalen Abläufen, umfassender Vertriebsunterstützung, zielgruppengerechten Lösungen und begleitenden Gesundheits- sowie Assistance-Leistungen.Effiziente Prozesse haben Priorität"Komfortable, effiziente Prozesse sind für Vermittler und Unternehmen in der bKV entscheidend. Das gilt für die Beratung, den Abschluss genauso wie für die Verwaltung", betont Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Kranken bei der Continentale Versicherung. Hierfür stehen Vertriebspartnern und Firmenkunden gleich mehrere unkomplizierte Tools zur Verfügung.So führt der XEMPUS advisor die Vermittler bis zum digitalen Abschluss rechtskonform durch die Beratung. Die Verträge lassen sich einfach über das Web-Portal ConCORP oder über den Continentale Vorsorge Manager verwalten. Mithilfe dieser Tools können die Unternehmen und ihre Mitarbeiter viele bKV-Vorgänge online erledigen. Hierzu gehören Neuan-, Nach- und Abmeldungen. Ihre Rechnungen können die Versicherten komfortabel über die Continentale RechnungsApp einreichen.Individuelle Kundenansprache und umfassende Beratung"Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg der bKV ist die individuelle Kundenansprache", sagt Dr. Hofmeier. "Ein spezialisiertes Team berät Vermittler und ihre Firmenkunden umfassend. Bei Bedarf begleiten unsere Experten jeden Schritt - vom Konzept über die Einführung im Betrieb bis zur Leistungsabwicklung."Dabei kann der Vermittler die Absicherung nach den spezifischen Bedürfnissen der Kunden ausrichten. Denn ein kleiner Betrieb stellt meist andere Anforderungen als ein Unternehmen mit Tausenden Mitarbeitern. Entsprechend gestaltet die Continentale die bVK neben Standardlösungen auch individuell - "eben als Konzept", wie der Vorstand betont. So unterstützt sie zum Beispiel bei der Erstellung von individuellen Versorgungsordnungen sowie der unternehmensspezifischen Kommunikation und Vermarktung.Betriebliche Absicherung erlebbar machenArbeitgeber wie Arbeitnehmer profitieren bei der Continentale darüber hinaus von vielfältigen Gesundheits- und Assistance-Leistungen. Dazu gehört ein Facharzt-Terminservice genauso wie eine Videoberatung mit mehr als 80 Fachärzten. Eine mehrsprachige Notrufhotline ist rund um die Uhr besetzt. Ein Gesundheitsportal bietet zahlreiche Informationen und Tipps rund um die Gesundheit. Den einfachen und kostenlosen Zugang zu all dem ermöglicht das Web-Portal ConCORP."Hochwertige Services machen eine gute Gesundheitsvorsorge für die Belegschaft erlebbar. Damit können Betriebe Mitarbeiter binden und gleichzeitig Ausfallzeiten und Krankheitskosten entgegenwirken. Mehr noch: "So lassen sich auch Unternehmensimage, Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität verbessern", erläutert Dr. Hofmeier die Vorteile.Auszeichnung für herausragenden KundenserviceDie Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH hat den Kundenservice der Continentale im Bereich bKV mit dem Deutschen B2B-Award 2023 ausgezeichnet. Die Continentale belegte den ersten Platz in diesem Ranking. Dr. Hofmeier: "Wir sind stolz darauf, Unternehmen bei der Gestaltung einer attraktiven bKV und der Förderung der Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu unterstützen."Weitere Informationen gibt es auf www.continentale.de/betriebliche-krankenversicherung. Freie Vermittler finden speziell für sie aufbereitete Informationen unter makler.continentale.de/bkv-concept.Continentale Versicherung - Vertrauen, das bleibtDie Continentale gehört zu den großen deutschen Versicherern. Ihre Überzeugung: Tradition und Innovation schließen sich nicht gegenseitig aus. Über die Continentale Krankenversicherung a.G., die Continentale Lebensversicherung AG und die Continentale Sachversicherung AG bietet sie privaten und gewerblichen Kunden modernen Versicherungsschutz aus einer Hand. Ob Vorsorge für den Krankheitsfall, den Verlust der Arbeitskraft, ein finanzielles Polster im Alter oder Versicherungen für Haus, Auto und Betrieb.Als Teil des Continentale Versicherungsverbundes ist ihr Handeln geprägt vom Gedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse der Kunden, Vertriebspartner und Mitarbeiter. Oberster Grundsatz der Unternehmen ist es, seriös, vorausschauend und partnerschaftlich zu agieren. Das Ergebnis sind aufrichtige, oftmals lebenslange Partnerschaften auf Augenhöhe. So steht die Continentale für Sicherheit, Stabilität und langfristiges, nachhaltiges Denken. Für Vertrauen, das bleibt.Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseTel.: 0231/919-1208presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuell