Continentale Krankenversicherung: Strategische Neuaufstellung beim Auslandsschutz durch ConGLOBE

Dortmund (ots) -Die Continentale stellt sich im Bereich der Auslandskrankengruppenversicherung strategisch neu auf. Unter ConGLOBE bündelt sie jetzt leistungsstarke Tarife der Verbundunternehmen Continentale Krankenversicherung und EUROPA Versicherung für langfristige und kurzfristige Auslandsaufenthalte. Neben größeren Firmenkunden bieten diese auch kleineren und mittelständischen Unternehmen einfache Lösungen. Hinzu kommen ein unkomplizierter und persönlicher Service mit Notfall-Rufnummern und Hilfen zur Kostenoptimierung sowie schlanke digitale Services. Als starker Partner mit jahrzehntelanger Erfahrung versichert die Continentale sowohl Kollektive von deutschen Versicherten im Ausland (Expats) als auch Kollektive von ausländischen Versicherten, die nach Deutschland kommen oder in Drittländern eingesetzt werden (Impats)."Seit mehr als 60 Jahren ist die Continentale im Bereich Auslandsgruppenversicherung ein zuverlässiger Partner sowohl von Individual-, Firmen- als auch Verbandskunden. Unter ConGLOBE haben wir unsere Erfahrung und fachliche Kompetenz nun gebündelt. Dadurch können wir Unternehmen eine noch bessere Absicherung und einen noch komfortableren und persönlicheren Service bieten", sagt Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand der Continentale Krankenversicherung. Ein spezialisiertes Team zur Vertriebsunterstützung begleitet zudem Vermittler und ihre Firmenkunden von der Planung bis zur Umsetzung.Zwei Tariflinien für kurz- und langfristige AuslandsaufenthalteHerzstück von ConGLOBE sind die Tarife. Die neu konzipierten Tarife ExpatProtect und ExpatProtect+ sind für langfristige Auslandsaufenthalte der Mitarbeiter die richtige Wahl. Hinzu kommt mit ExpatProtectKT ein Krankentagegeld-Tarif. Der etablierte GK4 der EUROPA garantiert umfangreichen Schutz für kurzfristige Auslandsaufenthalte. Egal, welcher Tarif vereinbart wird, er zeichnet sich durch hervorragende Leistungen aus, etwa 100 Prozent Kostenerstattung für ambulante und stationäre Behandlungen, für medizinisch sinnvollen Rücktransport und Assistance-Leistungen.Hohe Flexibilität und kein Ausschluss von RisikogebietenGroßer Vorteil von ConGLOBE ist die Flexibilität. So können etwa die Tarife ExpatProtect und ExpatProtect+ in einem Kollektivvertrag gemeinsam abgeschlossen und ganz unkompliziert den Mitarbeitern und ihren Funktionen im Unternehmen zugeordnet werden. Zudem ist die Anmeldung ohne Gesundheitsprüfung und ohne Vorerkrankungsklausel möglich. Familienangehörige werden mit dem gleichen Leistungsumfang versichert. Und nach Beendigung des Auslandseinsatzes kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Weiterversicherungsmöglichkeit vereinbart werden. Der Versicherungsschutz wird zudem weltweit garantiert - Risikogebiete sind also nicht ausgeschlossen, ebenso wie Pandemien. Bei langfristigen Entsendungen sind die Mitarbeiter mit ConGLOBE sogar beim Urlaub in einem Drittland abgesichert. Das macht die Absicherung noch einfacher.24/7-Notfall-Rufnummer und Unterstützung bei der KostenoptimierungNicht nur die Leistungen überzeugen bei ConGLOBE - außergewöhnlich ist vor allem der Service. "Die persönliche Beratung ist uns dabei besonders wichtig, egal, in welchem Land die Mitarbeiter eingesetzt werden. Deshalb ist der Kundenservice in zahlreichen Sprachen erreichbar, unter anderem natürlich in Englisch und Spanisch, aber auch in Portugiesisch, Französisch, Russisch, Ungarisch oder Farsi", sagt Dr. Helmut Hofmeier. Über eine medizinische Notfall-Rufnummer ist rund um die Uhr ein Ansprechpartner erreichbar, 365 Tage im Jahr. Über eine eigene Notfall-App stehen unter anderem telemedizinische Leistungen zur Verfügung. "Unterstützung bei der Arztsuche oder der Kostenoptimierung bieten unsere erfahrenen Partner in unserem weltweiten Assistance-Netzwerk, das auch für den anspruchsvollen amerikanischen Markt hervorragend aufgestellt ist", sagt Dr. Hofmeier.Schlanke Verwaltung mit wenigen KlicksBesonders einfach ist auch die Verwaltung von Gruppenkrankenversicherungsverträgen, sowohl für den Mitarbeiter als auch das Unternehmen selbst. Durch das Online-Portal Expat-Desk sind die Prozesse digital und schlank gehalten. Hierüber erfolgt die An- und Abmeldung der Mitarbeiter durch das Unternehmen mit nur wenigen Klicks. Zudem haben die Mitarbeiter jederzeit Zugriff auf die Verträge, können Versicherungsbestätigungen abrufen und Rechnungen mit wenigen Klicks kostenlos und komfortabel einreichen.Freie Vermittler finden Tarifdetails sowie weitere für sie speziell aufbereitete Informationen zu ConGLOBE auf makler.continentale.de/conglobe.Über die Continentale Krankenversicherung a.G.Die Continentale Krankenversicherung a.G. ist die Muttergesellschaft des Continentale Versicherungsverbundes. Sie ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Dank dieser Rechtsform ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen und in ihren Entscheidungen unabhängig von Aktionärsinteressen.Anhänger der Naturheilkunde gründeten die Gesellschaft 1926. Sitz des Unternehmens ist in Dortmund.Heute betreut die Continentale Krankenversicherung a.G. die Verträge von rund 1,3 Millionen versicherten Personen und erzielt Beitragseinnahmen von rund 1,8 Milliarden Euro. Damit gehört sie zu den zehn größten privaten Krankenversicherern Deutschlands. Ihr Kerngeschäft ist die Vollversicherung. In der Zusatzversicherung bietet sie ein breites Produktspektrum in allen wesentlichen Leistungsbereichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseTel.: 0231/919-1208presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuell