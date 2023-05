Continentale Krankenversicherung: Gleich zwei Auszeichnungen in der bKV

Dortmund (ots) -In der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) kann sich die Continentale mit zwei weiteren Siegeln schmücken: Die Versicherungsprofi-Redaktion von Focus Money kürte das bKV-Angebot ConCEPT zum Produkt des Monats Mai. Ausschlaggebend dafür sind die neuen, besonders leistungsstarken Budgettarife Choose More und Choose Max. Außerdem rangiert die Continentale mit ihrem Kundenservice in der bkV auf Platz eins im "Deutschen B2B-Award 2023" der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH (DtGV).Produkt des Monats: ConCEPT mit leistungsstarken BudgetlösungenDer Versicherungsprofi würdigt die Budgetlösungen Choose More und Choose Max in seiner Ausgabe 09/2023 als Innovation. Die neuen bKV-Tarife der Continentale sind seit April zusätzlich zu dem etablierten Einsteigertarif Choose erhältlich. Mit 1.600 Euro bieten sie das derzeit höchste jährliche Gesundheitsbudget am Markt. Zudem gibt es bei Choose Max keine Sublimits für einzelne Leistungspositionen. Eine weitere Besonderheit des Maximaltarifs: Bei einem Arbeitsunfall steigt das Budget für zwei Kalenderjahre um die Höhe des gewählten Grundbudgets."Mit unserer Tariflinie Choose können Vermittler jeden Betrieb und jeden Mitarbeitenden passend absichern", sagt Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Kranken der Continentale: "Größere Unternehmen fragen eher leistungsstarke Budgetlösungen nach. Hier setzt die Continentale mit Choose More und Max aktuell Maßstäbe."Kundenservice für Firmenkunden und Vermittler mit Top-BewertungDarüber hinaus freut sich Dr. Hofmeier über die Auszeichnung im Rahmen des Deutschen B2B-Awards 2023: "Das bestätigt uns, dass wir den seit Jahrzehnten gelebten und anerkannten Service in der Betreuung von Firmenkunden erfolgreich auf das Geschäftsfeld bKV ausweiten konnten. Im Gestalten von kollektiven Krankenversicherungen bringen unsere Spezialisten hohes Fachwissen und Kenntnisse über die Zielgruppen mit. Auf dieser Basis können wir Firmenkunden, deren Mitarbeiter und unsere Vertriebspartner auch in der bKV zielgerichtet begleiten."Ein reibungsloser, effizienter Prozess von der Anbahnung über die Beratung bis hin zum Abschluss ist für die Vermittler ein sehr wichtiger Punkt. Daher bietet die Continentale neben persönlichem operativen wie vertrieblichen Service wertvollen digitalen Support für alle Beteiligten. Dazu hat sie das firmeneigene Web-Portal ConCORP für Firmenkunden geschaffen. Zusätzlich entwickelte sie gemeinsam mit Xempus als einer der Pilotpartner des Technologieanbieters eine digitale Plattform in der bKV.In das Ranking des Deutschen B2B-Awards 2023 flossen laut DtGV mehr als 100.000 Urteile von Entscheidern zu insgesamt 1.347 Unternehmen aus 100 Branchen ein.Mehr Informationen zur betrieblichen Krankenversicherung der Continentale gibt es unter www.continentale.de/betriebliche-krankenversicherung. Freie Vermittler finden für sie speziell aufbereitete Informationen auf makler.continentale.de/bkv-concept.Über die Continentale Krankenversicherung a.G.Die Continentale Krankenversicherung a.G. ist die Muttergesellschaft des Continentale Versicherungsverbundes. Sie ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Dank dieser Rechtsform ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen und in ihren Entscheidungen unabhängig von Aktionärsinteressen. Anhänger der Naturheilkunde gründeten die Gesellschaft 1926. Sitz des Unternehmens ist in Dortmund.Heute betreut die Continentale Krankenversicherung a.G. die Verträge von rund 1,3 Millionen versicherten Personen und erzielt Beitragseinnahmen von rund 1,8 Milliarden Euro. Damit gehört sie zu den zehn größten privaten Krankenversicherern Deutschlands. Ihr Kerngeschäft ist die Vollversicherung. In der Zusatzversicherung bietet sie ein breites Produktspektrum in allen wesentlichen Leistungsbereichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseTel.: 0231/919-1208presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuell