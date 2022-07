Continental schlägt sich im schwierigem Umfeld wie erwartet - Sonderkosten

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat sich im zweiten Quartal in einem schwierigen Umfeld in etwa wie erwartet geschlagen. Der Umsatz lag bei 9,4 Milliarden Euro, wie das Dax -Unternehmen am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Die operative Gewinnmarge im Tagesgeschäft lag bei 4,4 Prozent und damit leicht besser als von Analysten zuvor erwartet. Allerdings schultert der Konzern hohe Sonderkosten: In der Autozuliefersparte fielen Abschreibungen in Höhe von 370 Millionen Euro an, weil wegen des Zinsanstiegs Bewertungseffekte der Vermögenswerte zu Buche schlugen.

Wegen der Sanktionen gegen Russland kamen noch 75 Millionen Euro hinzu und in der Kunststofftechniksparte Contitech verzeichnete das Unternehmen Sonderkosten für einen Umbau in Höhe von 63 Millionen Euro. Die Conti-Aktie reagierte zunächst kaum auf die überraschend vorgelegten Eckdaten, zog dann aber an auf plus 1,1 Prozent. Die Jahresprognose bestätigten die Hannoveraner./men/stk